最兇日文老師素顏逛超市「F級雪乳快掉出」　粉絲：比颱風危險

記者黃翊婷／綜合報導

海葵颱風掃過台灣，部分縣市昨日（4日）停班課放颱風假，有最兇日文老師、日文女神之稱的長瀨昆妮在臉書PO文，分享自己素顏前往超市購買防颱物資的美照，F罩杯雪乳一彎腰險些包不住。網友們紛紛留言大讚她的素顏很漂亮，「比颱風來更危險啊，危險是指路人應該鼻血流到爆」、「素顏很清麗，像大學生」。

▲長瀨昆妮素顏逛超市。（圖／翻攝自Facebook／長瀨昆妮，下同。）

長瀨昆妮4日在臉書發文表示，「停班停課，颱風天，素顏一整天。」附上的照片中，她身穿黑色細肩帶背心，綁著馬尾，推著裝滿各種食材的推車逛超市，身體稍微前傾大秀事業線，F罩杯雪乳險些包不住，十分火辣。

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網友們看到長瀨昆妮的素顏照，紛紛留言稱讚她素顏也好看，「素顏也漂亮」、「妳這樣會讓客人結帳塞車」、「素顏很清麗，像大學生」、「穿這樣出門就算素顏，也比颱風來更危險啊，危險是指路人應該鼻血流到爆，不然就是爆血管」。

▲長瀨昆妮身材十分火辣。

長瀨昆妮是日本華僑，擁有甜美外貌和火辣身材，過去因為擔任直播主連千毅的助理爆紅，知名度跟著水漲船高，她平時也會透過個人社群帳號，在臉書、IG、抖音等平台分享生活美照，讓粉絲大飽眼福。

▼長瀨昆妮經常分享生活美照。