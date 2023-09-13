國民黨揭基泰、超思案指向翁茂鍾案要角　民進黨再嗆告

▲國民黨昨天公布「基泰、超思、光電」關係圖。（資料照／國民黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

超思進口巴西蛋爭議未歇，負責人秦語喬的背景也被起底，其胞弟是曾涉及翁茂鍾案的調查局前高層秦台生，引發國民黨質疑。民進黨發言人張志豪今（13日）回應，國民黨作為最大在野黨，卻一再抹黑、造謠，民進黨已委請大選律師團蒐證，不排除進行法律行動。

國民黨昨天舉行記者會指控，從超思、基泰、光電，背後都跟民進黨有千絲萬縷的關係，呼籲民進黨總統參選人賴清德出面說清楚講明白。立委參選人廖偉翔更直指，光電弊案喬地、司法收賄喬事、採購橋標案圖利，背後根本是同一組人運作，影響範圍從建案、光電、農業、司法無所不包，完全不是農業部長陳吉仲口中的愛國商人。

對此，張志豪今天上午接受媒體訪問時說，昨天所指控的相關當事人都有出來說明澄清，相關案件並不相涉，民進黨要質問國民黨：「作為最大在野黨，你一再用這樣指控抹黑的方式，而且是造謠，請問超思跟基泰有任何關聯嗎？這個毫無關聯，而且毫無事實根據」。

張志豪說，正告國民黨，要開記者會要有事實根據，如果毫無事實根據，卻一再造謠、抹黑、攻擊，民進黨已委請大選律師團針對其言行進行蒐證，如果涉及觸法的部分，民進黨不排除進行法律行動。他也呼籲國民黨，若毫無依據就應該道歉。