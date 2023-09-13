明展開8天訪美行程　侯友宜：深化台美關係、闡述兩岸議題

記者崔至雲／新北報導

國民黨總統參選人侯友宜明（14日）將展開為期8天的訪美之旅，侯友宜今受訪時表示，對於訪美充滿信心，期待到了美國可以深化台美關係，以及兩岸議題，甚至如何強化在經濟上、在台美的合作上，能夠帶給民眾好的生活，這是候選人的責任。

▲侯友宜市政會議聯訪。（圖／記者許靖騏攝）



侯友宜14日至21日訪問美國，沿途將造訪紐約、紐澤西、華府、舊金山等大城，除了拜訪傳統僑社、出席僑宴爭取支持外，也可望見到美國在台協會（AIT）主席羅森伯格，以及國會參眾議員與美方官員；此外，也傳出此行可能會見前美國聯邦眾議院議長裴洛西以及美國眾議院議長麥卡錫。

侯友宜今出席市政會議，被媒體問到訪美心情，侯友宜回應，他對訪美充滿著信心，所有的規劃選辦都已經規劃差不多了，會在適當的時機來給大家做一個說明。

至於競辦執行長金溥聰此次未一同訪美，侯友宜表示，最重要的是候選人到了美國如何去深化台美關係，以及大家最關心的兩岸問題，甚至如何強化在經濟上、在台美的合作上，能夠帶給民眾好的生活，這是候選人的責任。

另，媒體也問到，訪美回來後，新北議會即將開議，是否這次也將把總質詢提前？侯友宜表示，他會尊重議會的相關決定。針對未來何時請假？侯友宜也回，他會做一個妥適的安排。

