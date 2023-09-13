民眾黨引入「第三方檢舉平台」掃黑　民進黨：恐淪柯文哲東廠

▲民眾黨主席柯文哲出席第三方檢舉平台簽約記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

民眾黨近期遭報黨籍幹部黑底染黃，新竹市長高虹安又被質疑搭名車、住豪宅、請男友喬事，今（13日）宣布將與「勤業眾信」簽約，引進外部第三方檢舉平台。對此，民進黨發言人張志豪指出，民眾黨明明就有評議機制，卻用該平台轉移焦點，目的是要讓其變成黨主席柯文哲的「東廠」。

民進黨今天上午舉行「一人做事一人擔，市府弊案男友擔？」記者會。張志豪會中表示，請問柯文哲，民眾黨明明就有黨內評議及廉政機制，為何放任已經建立好的完整機制，特別設立第三方檢舉平台，「我們嚴重懷疑，你設立第三方的檢舉機制，根本是要變成柯文哲一個人的東廠」。

出身科法界的民進黨新竹市立委參選人林志潔指出，其實民眾黨本身有紀律懲戒條例的，依照其內規，若民眾黨公職人員違反廉政透明公約，可被停權或除名，請問柯文哲，若柯無力約束黨員去擾亂新竹市的廉政治理，豈不也是一種無知、無能、包庇、勒索、貪腐？若這是柯所受益，民眾黨豈不是一個「貪腐的溫床」？

林志潔說，依據《政府採購法》規定，如果有人以暴力或脅迫，意圖使採購規劃的人員、廠商，為一定的行為或不為一定的行為，將觸犯1年以上、7年以下重罪，依據前文化局長錢康明揭露的資訊，高虹安與其男友李忠庭恐不只觸犯《刑法》、《貪污治罪條例》，同時也可能有政府採購的問題。

此外，針對民眾黨將引進外部第三方檢舉平台，林志潔在答覆媒體提問時說，「請問民眾黨的紀律評議裁決條例是空中樓閣嗎？」她說，這是代表民眾黨要將紀律評議委員會委給第三方平台嗎？一般企業委託會計師事務所來查核、查帳是沒有問題的，如果民眾黨委託會計師事務所查財報，這非常好，但如果該平台是要來幫忙懲戒、處理違紀行為，「那你整個黨外包就好了啊？為什麼今天還需要民眾黨？太奇怪了！」