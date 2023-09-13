綠營緊咬北市府大直塌陷案　他提1事轟：雙標！賴清德沒被追究

▲賴清德。（圖／賴清德競選辦公室提供）



記者詹宜庭／台北報導

對於基泰建設在台北市大直的「基泰大直」建案鄰損案，綠營猛公台北市長蔣萬安、前台北市長柯文哲。前立委邱毅透露，看到大直大樓坍塌，就想到2016年2月台南維冠大樓倒塌115死慘劇，最該負責的時任台南市長賴清德，卻沒人追究，還北上升任行政院長，痛批「雙標！賴清德的這項污點應該被嚴格檢驗。」

基泰建設因施工出包，造成鄰近公寓傾斜坍塌，邱毅13日認為，罪魁禍首基泰建設是問題核心，民進黨刻意指向蔣萬安、柯文哲兩位前後任市長，卻忽略了警政署副署長、基泰建設門神劉柏良，早年跟著三立電視台前董事林昆海，後來又成為監察院長陳菊、高雄市長陳其邁愛將，他才是應該被追查的對象。

邱毅說，看到大直大樓坍塌，就想到2016年2月台南維冠大樓因地震倒塌，造成115人死亡、96人受傷的悲劇，損失財物不計其數，最應負責任的就是時任台南市長賴清德，卻無人追究，還北上升任行政院長。若用相同標準來看，就可看出媒體明顯雙標，強調「賴清德的這項污點應該被嚴格檢驗。」

另對新竹市長高虹安除涉詐助理費案、論文涉抄襲案，近期還被爆住豪宅、名車代步、男友李忠庭疑干政，引發社會關注。邱毅表示，近期綠媒猛打高虹安，是想借此打擊柯文哲和郭台銘，有些藍營人士不懂唇亡齒寒的道理，也跟著起鬨，一下子把追打民進黨弊案的熱度給轉移了。

邱毅分析，根據他觀察高虹安的缺點，就是貪小便宜、人際關係不佳、對底下幹部刻薄又誤交損友，才弄得自己一身腥，害己誤人。但現在廉政署既然已經分案調查，柯文哲和郭台銘都不宜再對此發言，還是把精力集中在追打民進黨弊案。