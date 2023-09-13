分析高虹安將成「民眾黨致命傷」　媒體人：黨中央應主動調查

▲高虹安北院出庭。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

民眾黨籍的高虹安當年以空降之姿擊退藍綠，勝選新竹市長，如今卻爭議連環爆，先是因入住豪宅、名車代步惹議，更被指控男友李忠庭干政。資深媒體人黃揚明認為，民眾黨應主動調查，若全黨瞎挺一人，可能導致無可挽救、連累民眾黨主席柯文哲總統選情的後果，並直言高虹安的執政經驗，對一個新興政黨，絕對是致命傷。

黃揚明說，高虹安身為民眾黨現任最高行政首長，理應力拚新竹這「民眾黨執政示範區」的治理績效，證明民眾黨是可信任的第三勢力，如此自然可為柯文哲競選總統選情加分。不過，接連爆發這麼多的爭議事件，高虹安危機處理完全0分，民眾黨的反應同樣不及格。去年代表民眾黨參選新竹市議員的施淑婷，被爆申報財產資料不實，未申報配偶財產。這個案子爆發在9月9日，已是4天前的事情，但是施淑婷僅稱「因首次選舉不清楚配偶也要申報」，但這說法簡直是個政治笑話，這是最基本的事情，竟然都可以漏報，民眾黨中央這幾天卻沒有任何反應。

黃揚明指出，民眾黨設有中評會這個機制，在民眾黨的「紀律評議裁決條例」規範中，明訂違反廉政透明公約等行為都應送中評會進行違紀調查、處分。施淑婷的案例，已經很明顯違紀，移送中評會調查、處分，是基本中的基本，而高虹安的部分，男友干政的爭議絕對踩到政治人物的紅線，且不論新竹市前文化局長錢康明指控喬標案部分是否屬實，李忠庭聲明中已證實他與擔任文化局長期間的錢康明「多有互動」，民眾黨不應再用搪塞言詞，而是要主動移送中評會調查，黨中央主動調查的好處，除了能掌握案情，若案情並非外界指控，可主動幫高適時釐清，若案情確實不當，也能即時掌控，不讓全黨瞎挺一人，導致無可挽救、連累柯文哲總統選情的後果。

針對高虹安的危機處理，黃揚明直言，高虹安從日本返國後一直躲避媒體，這是最不妥適的危機處理方式，她是民選市長，經歷去年選戰期間的助理費、論文、資策會等風波，上任後會受到新竹在野黨強力監督是必然。如果她連這點覺悟都沒有，居然還不謹言慎行，被抓把柄，任由男友接觸自己市府團隊，實屬不妥，若有喬事事實，下台謝罪、別再從政，也不為過。「政就是眾人之事，治就是管理，管理眾人之事，便是政治。」這是國父孫中山的名言，高虹安連自己找來的團隊成員都管理不好、導致離職後不停爆料，凸顯高虹安處理政治事務的罩門，這樣的執政經驗，對一個新興政黨，絕對是致命傷。

高虹安近期風波不斷，使她個人形象備受打擊，12日到台北地院出庭後受訪，鬆口對人事問題表示「深自檢討」、「處理事情之前，也許先處理人的心情，是更加的重要」，頗有反躬自省意味，但對於「好朋友」李忠庭牽涉的租屋疑雲，高虹安輕描淡寫說「會請他如果有機會的話」，對外說明租賃豪宅的細節。