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強化水域救援能力　南消二大隊玉井山搜分隊移訓花蓮秀姑巒溪

▲台南市消防局第二大隊，為強化水域救援能力，特於9至11日在花蓮秀姑巒溪，辦理水域搜救移地訓練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局第二大隊，為強化水域救援能力，特於9至11日在花蓮秀姑巒溪，辦理水域搜救移地訓練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

近期受夏季熱對流影響，午後天氣變得不穩定，特別是山區易有強降雨，容易導致溪水暴漲，而造成人員撤退不及受困於河床，甚至被溪水沖走亦有所聞，台南市消防局第二大隊，為強化水域救援能力，特於9至11日在花蓮秀姑巒溪，辦理水域搜救移地訓練。

▲台南市消防局第二大隊，為強化水域救援能力，特於9至11日在花蓮秀姑巒溪，辦理水域搜救移地訓練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

訓練對象為玉井山搜義消分隊，其成員係由玉井、南化及楠西區熱心民眾所組成，因分散各區，一旦發生事故，除能快速到達現場外，因對轄區特性更加熟稔，能有效提升救災時效。

▲台南市消防局第二大隊，為強化水域救援能力，特於9至11日在花蓮秀姑巒溪，辦理水域搜救移地訓練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

本次訓練特聘請台南市消防局特種搜救隊擔任授課教官群，訓練課程包含:橡皮艇操作及故障排除、翻舟自救、水上自救、激流救援、拋繩袋演練及繩索架設等救援實作課程。每位受訓人員都在大太陽底下揮汗練習各種模擬情境，熟悉各項救援技巧，並透過團隊合作，熟悉水上救援的技能。

▲台南市消防局第二大隊，為強化水域救援能力，特於9至11日在花蓮秀姑巒溪，辦理水域搜救移地訓練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局局長李明峯表示，台南市由北至南主要有八掌溪、急水溪、將軍溪、曾文溪、鹽水溪及二仁溪等六大河川水域，因夏季炎熱，許多家長趁著假日帶家人到溪邊玩水消暑。在此呼籲民眾應注意中央氣象局強降雨訊息，切勿進入山區危險溪流戲水、溯溪、烤肉，避免急降雨溪水暴漲受困或有生命危害。消防局也將持續秉持市長黃偉哲守護民衆安全的理念，加強水域安全維護整備工作，讓市民能安心、遊客能放心。

▲台南市消防局第二大隊，為強化水域救援能力，特於9至11日在花蓮秀姑巒溪，辦理水域搜救移地訓練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

第二大隊大隊長王騰毅表示，急流救生潛在高度之危險性，稍一不慎就可能造成無法彌補的遺憾，而「政府力量有限，民力無窮」，故落實義消人員專業訓練，強化義消水域搜救能力，以發揮協勤效能，刻不容緩。最後提醒民眾，如進入溪谷遊憩發現上游開始烏雲密布、水面開始混濁，水流有漸漸加速的情形，應立刻上岸，避免溪流暴漲受困，發生危險。

▲台南市消防局第二大隊，為強化水域救援能力，特於9至11日在花蓮秀姑巒溪，辦理水域搜救移地訓練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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