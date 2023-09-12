南消「消防大隊長熊寶寶」捐贈儀式　限量品只送不賣

▲台南市消防之友會第六辦事處3位副處長李漢坤、傅有銅、劉東益，捐贈第六大隊111隻「消防大隊長熊寶寶」儀式，由第六大隊大隊長邱淵明受贈，並頒發感謝狀。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局12日上午10時，在消防局第六救災救護大隊，舉行台南市消防之友會第六辦事處3位副處長李漢坤、傅有銅、劉東益，聯合捐贈第六大隊111隻「消防大隊長熊寶寶」儀式，由第六大隊大隊長邱淵明受贈，並頒發感謝狀，感謝3位副處長長期支持及回饋警義消。

消友第六辦事處副處長李漢坤表示：「我長期觀察大隊長邱淵明對於消防工作的投入與用心，以及好人緣深受所有顧問團的支持，未來也將持續支持與推動各項有意義的宣導活動。」；副處長傅有銅更表示：「去年擔任台南市安南獅子會會長期間，我們也持續支持消防局來捐贈1批住宅用火災警報器，針對弱勢族群或火災高風險透天建築，免費安裝1至2顆住宅用火災警報器，對保護市民安全盡一點棉薄之力。」副處長劉東益表示：「這次響應捐贈人見人愛的消防大隊長熊寶寶，在各式防火防災宣導活動都能吸引大家目光，希望藉此拋磚引玉，持續協助消防局的創意宣導。」

消防局第六大隊大隊長邱淵明有感於小朋友吸睛、大朋友能收藏的創意防火宣導理念，結合婦女宣導隊副中隊長陳淑貞、消防局創新小組成員及義消夥伴共同討論設計獨一無二「官階三線一消防大隊長熊寶寶」，身高33公分、腳底繡上「扶傷救危」之消防精神，整體造型十分活潑可愛，目前第一波限量111隻，未來將會透過辦理防火宣導活動，送給台南市民及表現傑出的警義消人員。

消防局長李明峯表示，十分感謝台南市消防之友會第六辦事處3位副處長，隨著不同火災類型，如何將正確防火觀念從小朋友以至大朋友落實紮根，我們將持續設計不同的宣導內容，搭配不同的宣導品吸引大家一起來參與宣導活動學知識，不僅有趣好玩又有創意小物可以帶回家。

市長黃偉哲表示，防火安全，人人有責！保護家園，從自身做起。勿亂丟煙蒂、遠離易燃物；房屋周圍保持清潔、定期清理枯葉；注意用火用電安全，安全生活靠大家。我們每個人都應時刻保持警覺，共同落實防火措施，營造安全的生活環境。