台南白河暴雨淹水　南消一大協助40人安全疏散撤離

▲台南市消防局第一大隊，10日晚上疏散救援白河淹水地區受困民眾40人平安脫困，消防局長李明峯等人特頒獎鼓勵。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市白河區10日晚上急降雨，頭前溪溪水暴漲，白河山區崎內、甘宅里等地淹水嚴重，最深的地方約有1米多，並有馬稠後里甘宅、崎內里竹筍工廠及竹門里3處地點多位民眾受困，消防局緊急調派19車6艇及警義消共54人前往搶救，並成立前進指揮所，緊急疏散40人平安脫困。

消防局長李明峯局長率消友會第一辦事處處長陳志宏、第一義消大隊長黃堅森，11日至白河分隊頒發救災獎勵金給予新營、柳營、後壁、白河及東山分隊參與救災人員以資鼓勵。

消防局長李明峯指出，每當有豪雨特報，消防局就會通知各分隊針對救生船艇、船外機、救生衣、魚雷浮標、拋繩槍等救生裝備，加強整備及進行性能測試，並清點個人救生裝備，提升應變措施以備不時之需。近來氣候變遷易有短延時強降雨，若中央氣象局發布豪(大)雨特報時，民眾要隨時注意水位變化，必要時應進行預防性疏散撤離，以確保人員生命財產安全。

第一救災救護大隊長陳博文呼籲，大雨期間應隨時透過新聞報導、氣象局網站等媒體注意災況，並減少不必要外出。家中應備妥手電筒、急救箱、飲用水、食物及生活必需品，並加強疏通清理排水溝渠，以避免大雨造成淹水，若市民因淹水受困需要援助時可利用「119」、「110」、「1999」電話報案。

市長黃偉哲表示，據中央氣象局預報，近日台南多處地區都有大雨，已要求市府團隊提高警覺，作好整備措施，嚴防突發性致災降雨，沿海低窪地區並應慎防大潮，並請民眾於大雨過後加強居家環境清理與積水容器清除，嚴防登革熱疫情發生。