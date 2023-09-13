為募款脫了！美女候選人「全裸真實性愛」直播　求觀眾抖內

▲美國維吉尼亞州美女眾議員候選人吉布森（Susanna Gibson），在成人網站與老公性愛直播求抖內。（圖／翻攝自Facebook、X／Susanna Gibson）

記者張寧倢／編譯

美國競選維吉尼亞州眾議院關鍵席次的民主黨女性參選人吉布森（Susanna Gibson），日前在成人網站Chaturbate上直播她與老公的性行為過程，並且希望觀眾「抖內」小費作為她的競選經費。華盛頓郵報看過這些影片並表示，吉布森當時告訴直播觀眾她是在「為有益的事業籌募資金」。

根據華盛頓郵報報導，現年40歲的吉布森與丈夫育有2名子女，她是一名執業護士，目前正代表民主黨角逐維吉尼亞州第57區眾議員席次的激烈競選。她2022年7月宣布參選後，她在Chaturbate上仍保留著名為「辣妻體驗」（hotwifeexperience）的帳號，一個月後至少上傳了一張自己的照片，同年9月她與丈夫的10幾段性愛直播影片被人備份在另一個網站上。

自一名共和黨工作人員向華盛頓郵報示警後，從9日起這些直播影片已經無法觀看，但華郵仍在另一個未受密碼保護的網站上看到了吉布森的性愛直播影片，以及另外2個網站上的露點影片截圖。

▲吉布森與老公在直播中都裸露身體，也對觀眾開口要求給小費。（圖／翻攝自Facebook、X／Susanna Gibson）

報導稱，吉布森在直播中以表演特定行為來徵募「小費」，因為違反Chaturbate條款，可能導致所有相關方被禁止使用該平台。在至少2段影片中她告訴觀眾，她是在為「為有益的事業籌措資金」。多段影片中她多次中斷性行為，在床邊的電腦上打字，也直接在鏡頭前說希望觀眾「抖內」。另有2次她被要求表演某些動作時，她直言需要支付更多費用（網站代幣），且須移至私密頻道進行。

對於性愛直播事件，吉布森發表書面聲明回應，這些影片的曝光是在非法侵犯她的隱私，目的在於羞辱她與她的家人，「這不會嚇倒我，也不會讓我沉默。我的政治對手與他們的共和黨盟友已經證明，他們寧願觸犯性犯罪來攻擊我和我家人，因為當女性站出來發聲時，他們為了讓她們噤聲沒有不能跨越的界線。」但她並未明確提到是否繼續競選。

吉布森的律師表示，外流影片違反了維吉尼亞州的復仇式色情法律，將以脅迫、騷擾或恐嚇目的，惡意散播或出售他人裸體或性影像的行為列為犯罪，目前律師方面正在與聯邦和地方執法部門合作，追究責任並保護吉布森作為犯罪受害者的權利。

報導補充，吉布森11月7日將在參眾兩院140個席次投票中，對上共和黨人、退休建商歐文（David Owen）。最初吉布森的競選資金比歐文多出幾萬美元，但6月20日的黨內初選中，她花了近30萬美元與另一位民主黨人競爭，直到6月30日結束募款前，手頭經費已從原先的37.7萬美元減少至7.7萬美元，共和黨對手毆文則約有16.6萬美元經費。