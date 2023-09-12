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慶生趴集體食物中毒　13歲少女「瘋狂噴射嘔吐物」12人緊急送醫

醬油,日式料理,壽司,大豆,醬料,調味料,日本,生魚片示意圖。（圖／達志／示意圖）

▲紐約長島當地一間日式餐廳傳出集體食物中毒事件。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國紐約一兒童生日派對傳出集體中毒事件，一名13歲少女近來在當地一間日式餐廳慶生，不料她與十多名朋友用餐後均出現身體不適，甚至嚴重到當場噴射出嘔吐物，造成現場一片混亂，20多人因為食物中毒送醫。

紐約衛生官員表示，事件9日發生在紐約長島當地餐廳Kumo Sushi & Steakhouse，參加13歲少女生日派對的多名親友發生食物中毒，受害者除了參加慶生趴的13歲孩子們，坐在另外一桌的顧客也身體不適，其中包含一名孕婦與一名90多歲老人。

幫女兒舉辦慶生派對的母親阿里爾(Arial Arias)表示，導致賓客們中毒的原因有可能不是生魚而是米飯，「大家點的都是不同的餐點，有人點雞肉、有人點牛肉、有人吃素，不過這些餐點都有配米飯」。

目擊者表示，他看到與少女同桌的賓客們吃下餐點後變得十分痛苦，甚至有人當場噴射嘔吐物，「場面看起來非常可怕」。

事件造成28人出現食物中毒症狀，其中12人被送到附近醫院。當局調查後發現餐廳至少有15條違規事項，其中8條與食物感染有關，衛生局人員懷疑事件可能與餐廳冰箱壞損有關，案件正在調查中。

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