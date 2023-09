慶生趴集體食物中毒　13歲少女「瘋狂噴射嘔吐物」12人緊急送醫

▲紐約長島當地一間日式餐廳傳出集體食物中毒事件。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

美國紐約一兒童生日派對傳出集體中毒事件,一名13歲少女近來在當地一間日式餐廳慶生,不料她與十多名朋友用餐後均出現身體不適,甚至嚴重到當場噴射出嘔吐物,造成現場一片混亂,20多人因為食物中毒送醫。

紐約衛生官員表示,事件9日發生在紐約長島當地餐廳Kumo Sushi & Steakhouse,參加13歲少女生日派對的多名親友發生食物中毒,受害者除了參加慶生趴的13歲孩子們,坐在另外一桌的顧客也身體不適,其中包含一名孕婦與一名90多歲老人。

Family parties on Saturday at a Long Island restaurant turned terribly wrong when more than two dozen people got food poisoning. The Suffolk County Health Department has since allowed the restaurant to reopen. @LisaRoznerTV has the story. https://t.co/Lulp6DuBHB