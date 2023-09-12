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Airpods當維他命吞下肚！女崩潰「等著拉出來」　全網關心她腸道

▲▼ 。（圖／翻攝自TikTok）

▲ 塔娜自述將耳機吞下肚的經歷。（圖／翻攝自TikTok）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國猶他州一名女子誤將一邊Airpods當成維他命吞下肚，嚇到忍不住哭出來，卻也只能等待自然排出，在網路上分享這段經歷後意外引來眾多網友關注，好奇耳機在她體內是否還能正常運作，也有網友直呼，「我從來沒對別人的腸道這麼感興趣過」。

@tannasellsutah OH MY GOOOOOOOSH!!!! You have to watch this! So embarrassing!!! #istillcantbelieveit #whatinthelivingheck #thistooshallpass #whatthe #iamshook #getoutofmybelly ♬ original sound - IamNanaTanna

根據《商業內幕》，52歲房地產經紀人塔娜（Tanna Barker）近日在TikTok上傳影片分享，她9日出門散步時遇到久未見面的朋友，兩人對話中塔娜想起要吃維他命，便搭配飲料一起服用，卻發現維他命很難吞，只好拚命大口喝水，還是感覺維他命「下去得很緩慢」，直到跟朋友分開後，她才發現維他命根本還在自己手上，被她吞下肚的則是跟老公借來的耳機其中一邊。

塔娜當時簡直不敢置信，回家後哭著向老公解釋，並向親友及醫生友人求助，「幾乎所有人都說讓它自然排出就好，應該不會有事，因為電池是密封的」。還有人問她是不是把兩邊都吞下，她否認後對方回答，「那就好，因為（耳機）裡面有磁鐵，（兩邊都吞下去）可能會出事。」

@raddsauce #duet with @IamNanaTanna #2 ♬ original sound - IamNanaTanna

塔娜的影片至今累積逾240萬次觀看，不少網友都好奇耳機在她體內是否還可運作，以其她是否能聽見耳機在體內播音樂的聲音。塔娜後來在另一段影片中說明，老公用iPhone開啟「尋找」功能，靠近她胃部時有連上2次，但沒有聽到任何聲音，且隔天就連不上了。

其它網友則留言熱議，「我從來沒對別人的腸道這麼感興趣過」、「我需要後續」、「妳真是樂觀女王，我只要有點消化不良就會恐慌」、「想像妳的朋友親眼目睹妳吃Airpod」、「我在急診室工作，這不是第一例，沒事的」、「聽到維他命還在妳手上的部份我下巴都掉下來了」。

許多人佩服塔娜還能笑著說出這段經歷，但塔娜其實也不如表面上輕鬆。一名醫生友人警告她，若出現發燒或「肚子變硬」，就該到急診室報到，她也持續監測腸道蠕動狀況，並感謝粉絲的關注，讓她感覺自己不孤單，也承諾繼續更新後續情形。

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