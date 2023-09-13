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女大生被斬首遺體沖上海岸線　警在「封屍膠帶」找到未婚夫DNA

▲▼警察,警車。（圖／CFP）

▲警方在包裹遺體的膠帶上，找到凶手DNA。（圖／示意圖／CFP）

記者李振慧／綜合報導

美國加州27歲女子瑞秋(Rachel Elizabeth Imani Bucker)今年7月被發現陳屍在濱海大橋Bay Farm Island Bridge附近，遺體顯示其生前遭到分屍，並且被塑膠袋和膠帶包裹起來，最新消息傳出警方認為同居未婚夫涉嫌重大，就是殺害分屍她的凶手。

在舊金山灣區就讀法學院的瑞秋，7月20日屍體被沖到當地大橋附近海岸線，發現她生前遭到斬首、四肢也被切下，由於遺體毀損情況嚴重導致屍體難以辨認，8月30日透過DNA檢測才終於確認死者身分，不過缺失的頭部與四肢目前仍無法找到。

最新消息傳出，警方在包裹遺體的膠帶上找到42歲未婚夫羅伯特(Joseph C. Roberts)的DNA，6日依殺人罪嫌將羅伯特逮捕，警方表示，「這意味著，他很清楚知道女友已經死了，而且是被分屍的，然而他卻用膠帶把屍體包裹起來」。

警方表示，羅伯特與瑞秋交往多年，很有可能已經訂婚，2人一起居住在阿拉米達郡(Alameda County)，當瑞秋失蹤時，羅伯特卻從來沒有向警方通報過，而且他手上還擁有瑞秋的手機和車子。羅伯特目前被關押中，將於本月21日出庭受審。

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