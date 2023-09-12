台農認「誤標效期」全面下架　趙少康轟：民進黨連雞蛋都管不好

▲中廣董事長趙少康。（圖／記者林敬旻攝）



記者詹宜庭／台北報導

超思公司從巴西進口的雞蛋效期為120天，最後一批是5月30日裝船，保鮮期只到9月底；豈料，近日通路上卻出現由台農公司供應的巴西蛋，效期標示至10月5日。中廣董事長趙少康12日在臉書發文痛批，這些巴西雞蛋飄洋過海到台灣，可能早就流入市面，現在全面下架根本來不及，痛批「民進黨連雞蛋都管不好，像農業部長陳吉仲這種荒謬無能的政務官，就繼續留著替民進黨敗票。」

趙少康批評，農業部為了替超思開脫，不斷開記者會滅火，就是鐵了心想護航，置台灣人的健康安全於不顧，行徑可惡。超思提供的報價單顯示雞蛋保存期限僅110天，結果農業部硬拗，稱巴西蛋塗了食用臘，可以存放4個月，現在又說有限期限「誤標」，直言「真是讓人大開眼界」。

趙少康說，不只是他，為了補充優質蛋白質，很多民眾也都固定每天吃一顆蛋，即使是買回家的冷藏雞蛋，也不敢放超過一個月，因為雞蛋很容易被微生物污染，尤其是沙門氏菌，吃了恐怕會引起急性腸胃炎，甚至食物中毒；然而，這些巴西雞蛋飄洋過海到台灣，可能早就流入市面，現在全面下架根本來不及。

趙少康開轟，「超級不可思議」的超思公司進口巴西雞蛋，不只有禽流感疑慮，現在連保存期限都有問題，台農終於承認有效期限是錯的，全面下架巴西雞蛋。面對各種質疑，農業部只會一再硬拗，挑戰民眾的智慧，民進黨連雞蛋都管不好，「像陳吉仲這種荒謬無能的政務官，就繼續留著替民進黨敗票。」

對於「誤標效期」一事，台農蛋品今日發布聲明表示，所有進口雞蛋都會依食藥署相關規定辦理，因台農每日洗選量極大，且批次較多，一般國內洗選加工均標示一個月效期，致本批巴西進口雞蛋誤標效期。而為維護品質及商譽，已將巴西雞蛋主動全面回收下架，絕不會流入市面。