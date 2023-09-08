超思蛋遭疑「產地不明」恐有禽流感　防檢署：巴西來源場都可溯源

▲洪孟楷批評食藥署不知超思進口蛋來源，但防檢署表示這屬於該單位業務。（圖／翻攝自洪孟楷臉書）

記者許敏溶／台北報導

超思公司進口巴西雞蛋引發爭議，泛藍立委還批評食藥署不知道巴西雞蛋從何處生產。農業部動植物防疫檢疫署今（8日）指出，這屬於防疫署業務範疇，目前自巴西進口所有蛋品的來源場均可溯源，牧場疫病清淨狀態也經巴西政府確認，沒有禽流感疫病風險。

國民黨立委洪孟楷昨在臉書上質疑，農業部公告進口雞蛋，必須符合來源牧場28天未有禽流感疫情發生，但詢問邊境把關食品安全的食藥署，卻不知道雞蛋到底從何生產。

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農業部防檢署今天則表示，這屬於屬防檢署業務範疇，不是食藥署。而巴西蛋品檢疫證明，是經由台灣與巴西政府官方議定文件，簽註內容包括該批蛋品來源場及設施，且該批蛋品輸出前28天內，來源場沒有發生禽流感等疫情。因此，各批蛋品來源場均可回溯，且牧場疫病清淨狀態也經巴西政府確認。

防檢署表示，專案自巴西輸入蛋品裝船離港日期，均在巴西6月27日後院家禽確診禽流感案例之前，也在農業部6月28日公告巴西自高病原性禽流感非疫區除名之前，因此專案進口巴西蛋品來源場，並無受禽流感疫情影響。

防檢署強調，希望各界瞭解並尊重檢疫專業，世界動物衛生組織（WOAH）對於動物產品貿易疫病風險管控都有明確規範，防檢署會秉於職責防範動物疫病入侵，守護台灣畜牧生產環境及國人食品安全。

