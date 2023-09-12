農業部稱巴西蛋保鮮期120天　張麗善轟：它是鐵蛋嗎？

▲張麗善12日出席立法院雲林文旦推廣活動。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

資本額50萬元的超思公司專案進口8814萬顆巴西雞蛋爭議延燒，有臉書粉專指農業部防檢署說巴西雞蛋最晚5月30日裝船，但前幾天還有巴西雞蛋在架上賣，製造日期標示9月5日、保存期限則為10月5日，質疑其鮮度，而農業部則稱，巴西最後一批來台的進口蛋可以保鮮120天。對此，雲林縣長張麗善今（12日）表示，巴西雞蛋標準在哪？這樣的雞蛋還能吃嗎？它是鐵蛋嗎？

臉書粉專「Linbay好油」昨指出，「農業部底下的防檢署說，從巴西來的雞蛋最晚是5月30日裝船，結果前幾天還有巴西雞蛋在架上賣，製造日期是9月5日，保存期限是10月5日。」對於進口雞蛋是否有超過4個月的保存期？該粉專說，人家明明是說維持冷藏的情況可以110天，但台灣又沒有維持冷藏，而且經過洗選根本沒辦法保存，但這種蛋跟你說還可以放一個月，誰買到誰倒楣。

另外Linbay好油也說，進口來的蛋因為長途海運，都保存在2至3度的冷藏溫度，但到了台灣一般雞蛋的洗選線溫度在40至45度間，這樣冰火五重天之後，再放到常溫去賣，當然馬上就會臭掉、變質，買到的消費者就只能自認倒楣。

農業部畜牧司副司長李宜謙回應，巴西最後一批來台的進口蛋可以保鮮120天，因為先經過洗選後再噴膜處理，所以推算保存期限可以到九月底，而運送抵台後交由洗選業者處理，依慣例製造日期就是洗選日期，所以製造日期印9月5日沒有問題，至於該批進口蛋明明只能到九月底，卻標示10月5日到期，李宜謙僅說，業者應遵守食藥署相關規範。

張麗善12日上午到立法院出席「雲林文旦推廣記者會」並接受媒體聯訪。媒體詢問，雲林是農業大縣，怎麼看巴西進口雞蛋可放120天？張麗善說，農業部應該要非常專業，要非常重視食品安全，只要家庭主婦都知道，一般生雞蛋經過水洗後，常溫下應可以保存7至10天，如果放在冰箱，可能保存一個月，但保存120天，「我覺得實在是，不知道什麼樣的標準，我就不知道了」。

媒體追問，巴西雞蛋最晚5月底裝船，是否認為架上的巴西雞蛋還能賣給民眾？張麗善回應，巴西雞蛋標準在哪？好像上面的日期是超過120天，這樣的雞蛋還能吃嗎？它是鐵蛋嗎？至於怎麼看政府遲不公布巴西雞蛋的生產畜牧場？張麗善說，「我不知道」，農業部一直以來都是好幾套標準。