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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

劍指「基泰、超思」都是民進黨同一金主　國民黨嗆賴清德別再躲

▲國民黨今日召開「基泰、超思、光電，幕後指向同一集團？司法改革失敗後遺症？千絲萬縷關係圖大揭露！」記者會。（圖／國民黨提供）

▲國民黨今日召開「基泰、超思、光電，幕後指向同一集團？司法改革失敗後遺症？千絲萬縷關係圖大揭露！」記者會。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／新北報導

國民黨今（12日）早召開記者會，質疑基泰、超思、光電等相關弊案，最終都指向史上最大司法醜聞案主角翁茂鍾，呼籲民進黨主席賴清德不要躲在爭議背後，應該查明白，並向社會大眾做清楚交代，讓民眾能夠安心。

「官商勾結千絲萬縷，綠色執政天『盜』酬『秦』！」國民黨台中市立委參選人廖偉翔質疑，超思為何用50萬資本額、負責人只出了1000元的公司，就能拿下6億的採購案？原來背後的「秦家勢力」是如此盤根錯節。廖指出，超思公司負責人「秦語喬」的弟弟，就是涉入翁茂鍾案、外界所熟知「石木欽案」的調查局高層秦台生。

廖偉翔指出，秦台生不只曾是調查局高層，還頻頻接受翁茂鐘設宴款待，幫翁茂鍾的訴訟圍事，甚至透過胞姊秦語喬的名義，購入翁茂鍾企業的股票，涉及不法利益輸送。廖並表示，基泰建設的副董事長、前警政署副署長劉柏良，不僅曾被翁茂鍾「吃飯送襯衫」，他代表董座的「全安科技物業」，更是力暘能源的代表法人，力暘能源涉入臺南光電弊案，不法取得土地等惡劣情境，「檢調應該介入，把背後的關係理清楚、說明白！」

「超思佔股99.8%幕後集團呼之欲出？牽涉翁茂鍾？」凌濤指出，不管是光電、採購國外雞蛋或基泰建設，這些千絲萬縷的關係都指向了翁茂鍾。凌濤表示，近期多項弊案的關係圖顯示，秦台生被監察院報告稱是踐踏國家名器，並利用調查局法定職權為特定訴訟曲意迴護，這麼嚴重的指控，農業部審查超思過程中到底放了哪些水？為什麼這樣子的集團可以涉入國家買蛋？陳吉仲要不要講清楚？為什麼還為這樣的集團遮掩？監察院都已經直指秦台生大有問題，陳吉仲還讓這樣子的集團來標台灣的重要的民生雞蛋，存的是什麼心？

凌濤表示，秦台生擔任「佳和紡織」的獨董，其負責人就是司法史上最大的司法醜聞的主角翁茂鍾，而翁曾捐政治獻金給外傳將擔任民進黨副總統參選人的蕭美琴，請問民進黨總統參選人賴清德要不要講清楚、說明白？為什麼超思、為什麼基泰、為什麼光電通通都跟翁茂鍾有關係？而翁茂鍾又是民進黨的贊助人？是不是這些比蛋屎還惡臭難聞的背後集團都跟民進黨有千絲萬縷的關係？

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