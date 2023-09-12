農業部稱巴西蛋效期120天遭打臉　王鴻薇轟：要不要吃給大家看？

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

日前有臉書粉專指農業部防檢署說超思進口的巴西雞蛋最晚5月30日裝船，但前幾天還有巴西雞蛋在架上賣，製造日期標示9月5日、保存期限則為10月5日，質疑其鮮度，而農業部則稱，巴西最後一批來台的進口蛋可以保鮮120天；但台農蛋品12日發出聲明，坦承巴西進口雞蛋誤標效期。國民黨立委王鴻薇就在臉書大轟，農業部護航超思沒有下限，這些過期的雞蛋要不要吃給大家看？

王鴻薇指出，昨天她具體檢舉農業部稱保鮮期只有90天的超思公司巴西進口蛋，最後一批是5月30日裝船，竟被發現台農蛋品公司供應的巴西蛋，效期竟標示至10月5日。她提到，沒想到農業部畜牧司副司長李宜謙，為了幫超思說話竟然說，巴西這幾批進口雞蛋蛋殼上有氣孔，若有細菌跑進去就會壞掉，因此會用食用臘做「噴膜」處理，把雞蛋包膜起來，因此「保存期限最長可達4個月（120天）」，完全沒有問題。

對此，王鴻薇表示，但是根據農業部自己的公告「進口雞蛋依進口來源國不同航程需時約1日至35日不等，雞蛋冷藏保存效期為90天。」，農業部食安規則朝令夕改，護航超思沒有下限。

王鴻薇再指出，而現在台農蛋品公司發出聲明，坦承巴西進口雞蛋誤標效期，已主動全面回收下架，絕不會流入市面，直接重重打臉農業部。她也大轟，農業部要不要向全民交代，怎麼會為了超思，讓這些雞蛋有效期限可以多生出一個月？「我就問農業部畜牧司副司長李宜謙這些過期雞蛋你要不要自己吃給大家看？」