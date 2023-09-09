批民進黨轉移超思弊端　王鴻薇反擊：林智堅拿綠能公司百萬政治獻金

▲王鴻薇偕同游淑慧、羅智強9日上午到台北地檢署告發基泰建設。（圖／記者宋良義攝）

記者蘇晏男／台北報導

建商「基泰建設」因新建工程施工出包，釀周邊民宅傾斜坍陷，國民黨立委王鴻薇今（9日）到北檢告發涉犯《刑法》，遭綠營大批作秀並緊咬收受基泰建設30萬政治獻金。對此，王鴻薇反擊，民進黨這兩天對她的攻擊，明顯想轉移超思跟綠能的弊端；她也秀出資料，指前新竹市長林智堅跟立委劉櫂豪曾在同年度各收取台泥高誠綠能股份有限公司100萬元政治獻金，但民進黨卻一再雙標，永遠選擇性公布。

王鴻薇上午偕同台北市議員游淑慧、前台北市議員羅智強到北檢，告發基泰建設涉犯《刑法》第193條「違反技術成規罪」，並聲請檢察官扣押因該等被告營造不合規建築物所獲得的不法利得。

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不過，綠營批王的按鈴提告是作秀，並重提王收受基泰建設30萬政治獻金，對此王鴻薇受訪時說，「綠營怎麼都批評我？」她到現場被說作秀，不到現場可能就被批漠不關心；民進黨開記者會說她收基泰建設30萬政治獻金，但明明調出相關資料，卻對台北市議員王閔生、簡舒培也收取該建商政治獻金隱而不談，所以民進黨中央不是作秀嗎？不是在消費嗎？不是在雙標嗎？

王鴻薇提及，她打綠能時，民進黨也曾說她領取綠能公司的政治獻金，「妳一邊拿還一邊罵，妳是不是雙標？」讓她覺得，難道拿政治獻金就閉嘴不能監督？接著，王秀出「2018-2022年歷次選舉（含補選）光電企業政治獻金」的資料，指同樣一間公司（指台泥高誠綠能股份有限公司），民進黨不敢講的是，當時同一年度，捐給林智堅跟劉櫂豪各100萬元，民進黨永遠選擇性公布。

王鴻薇說，民進黨這兩天對她的攻擊，非常明顯是想轉移超思進口雞蛋的弊端重重，跟綠能裡有無「綠友友」發大財，想轉移執政無能或弊案的焦點，但她要告訴民進黨，「你們不會得逞」。她也要告訴民進黨所有民代，「你們很好笑，天天來監督我」，做為立委跟市議員，不是該去監督政府，難道變成監督民代？

▼王鴻薇9日記者會秀出「2018-2022年歷次選舉（含補選）光電企業政治獻金」資料。（圖／王鴻薇辦公室提供，點圖可放大）