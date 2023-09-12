「藍海生活節」中秋活水湖獻映　5種水域遊憩體驗+浪漫水舞

▲台東縣政府表示，藍海生活節，將在9/29-10/1中秋連假於活水湖盛大舉辦。（圖／記者楊漢聲攝）

記者楊漢聲／台東報導



2023藍海生活節，將在9/29-10/1中秋連假於台東活水湖盛大舉辦，不只延續去年「海就是生活」的SUP立式划槳、獨木舟及支架大洋舟等水域舟船體驗，今年還有蘭嶼的拼板舟體驗、阿美族竹筏體驗，更新增引進國際級水舞科技，首次於民眾喜愛的活水湖推出水舞秀，搭配繽紛燈光、音樂，又適逢中秋滿月相伴水舞演出。

縣長饒慶鈴提到，今年藍海生活節白天在活水湖集結5種水域遊憩舟船體驗，晚間則首度利用活水湖無光害的絕佳場域，引進台東首見、最新的國際級水舞科技，長達60米15種水型花色組合出多種宛如煙花般絢麗的表演，配合音樂節奏和水形及雷射動畫的呈現，使水舞、光效、火焰、雷射四方匯集，瞬間活水湖變成千變萬化的藍海生活光影畫作。歡迎民眾中秋連假期間，前往活水湖水域，白天夜晚都能沉浸體驗台東的藍海日常，融入台東獨特的Chill慢生活。



台東縣政府指出，今年的藍海生活節，由縣府與海洋委員會一起合作，以水域舟船體驗來呈現台東獨特的Chill慢活悠閒生活風格，SUP立式划槳、獨木舟以及南島色彩濃厚的南島支架大洋舟(Outrigger Canoe)教學體驗外，同時更特別邀請阿美族傳統竹筏及蘭嶼拼板舟加入水域舟船體驗行列，現場也將舉辦南島部落體驗及南島海洋美食市集，好看、好吃、好玩一次滿足。

縣府交觀處也特別提醒民眾，活水湖水舞展演在28日晚間7時開幕儀式正式啟用後，將於9/29至10/1連續3天，每晚6時30分至9時期間，每半小時將演出1場次，每日演出6場次，搭配聲光效果的展演，將為活水湖帶來氣勢磅礡、全然不同的感受。