海葵颱風豪雨沖刷　饒慶鈴視察金峰鄉東64鄉道路塌陷情況

▲饒縣長視察金峰鄉東64鄉道路塌陷情況 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

台東縣金峰鄉主要聯外道路-東64鄉道，因海葵颱風期間受豪雨沖刷，造成3K＋170~290處路基礎掏刷流失，部分路面下陷逾1.5公尺，危及人車安全，鄉公所已封閉道路，另規畫替代道路暫時供民眾通行。縣長饒慶鈴11日傍晚特別前往勘查受災情況，並指示先動支經費緊急搶通單線通車，提供消防醫護等維生通行，並儘速辦理災修工程，以及向原民會呈報將現有產業道路提升為部落聯絡道路，讓民眾進出安全有保障。

饒縣長率建設處團隊赴現場了解道路塌陷狀況，縣議員章正輝、新民代表曾志光、嘉蘭村長莊福成及多位地方人士到場關心，縣長等人聽取災後復建工程簡報及勘察道路受損情形，地方民眾向縣長反映，雖然金峰鄉公所目前暫以產業道路作為東64鄉道替代道路，但沿路道路相當狹窄且坡陡，大型車輛難以通行，尤其包括消防救護車等急難救的車輛無法進入，錯失許多救援的黃金時間，希望縣長能夠協助。另外，建請縣府向原民會等單位爭取，將現有的產業道路落況改善，並提升為部落聯絡道路，人車進出更為便利有保障，讓嘉蘭不至於成為孤島。

建設處長蔡勝雄則向縣長及章議員等人說明，目前台東縣政府已向工程會提報爭取約8,400萬的工程預算，預計112年10月中計畫核定後辦理工程發包，估算工期約需1年，另也同步協助公所辦理道路緊急搶通工程，以供民眾臨時通行。

縣長提到縣府將先動支經費480萬元進行路基緊急修復工程，維持單線通車，讓維生的車輛能夠進出，並盡速辦理災害復建工程，希望在一年內可以完成，也會請原民處向原民會呈報辦理目前民眾通行的產業道路改善提升計畫，給鄉親一條安全回家的道路。