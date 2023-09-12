武陵休憩區櫻花鉤吻鮭展示館整修...封館9個月　明年6月重新開放

▲武陵遊憩區臺灣櫻花鉤吻鮭展示館將於9月15日起封館整修，預定明年6月重新開放。（圖／雪霸國家公園管理處提供）

記者蔡文淵／苗栗報導

雪霸國家公園管處今(12日)發布新聞稿表示，武陵遊憩區臺灣櫻花鉤吻鮭展示館，訂於民國112年9月15日起至明年5月底進行生態中心及周邊設施改善工程，暫停開放參觀，將於明年6月重新開放。

雪霸國家公園管理處指出，臺灣櫻花鉤吻鮭展示館是武陵遊客造訪的熱門景點，經統計每年都有超過10萬人次前往展示館，一睹臺灣櫻花鉤吻鮭的風采；其中，最引人入勝的是可以近距離看到國寶魚在水中悠游的樣態，以及體側8到12個橢圓形的斑點。

由於臺灣櫻花鉤吻鮭展示館自民國95年開幕至今，歷經十餘年的歲月，展館內的鮭魚展示槽玻璃陳舊且已有明顯刮痕，而生態中心部分設施也已老舊需要進行改善維護，為維護展示槽之安全及提升展示館觀賞品質，雪霸處預定自9月15日起封閉進行生態中心及周邊設施改善工程。

展示館整修後，將於明年6月1日重新開放，鮭魚展示館將以嶄新的面貌呈現，提供遊客體驗及認識臺灣櫻花鉤吻鮭獨特的生態之美。

雪霸處建議遊客，台灣櫻花鉤吻鮭展示館暫停開放期間可以到武陵遊客中心參觀，除了有各式生態多媒體影片觀賞，還可以至登山體驗區參加抱石體驗及血壓血氧體驗。除此之外武陵路觀魚台或武陵吊橋，也有機會觀賞到野生國寶魚搧砂、築巢及配對的行為。或在YouTube搜尋「臺灣櫻花鉤吻鮭實境秀」，可隨時觀看國寶魚的最新動態。