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國家公園內「採3千元草藥治心臟病」　同居情侶判6月+罰款50萬

▲▼張姓男子與黃姓女子在雪霸國家公園內的國有林班地採摘草藥，被警方查獲，價值僅約3000元，一審各判決6月徒刑，還要面臨共百萬元罰金。（圖／保七總隊第五大隊提供）

▲張姓男子與黃姓女子在雪霸國家公園內的國有林班地採摘草藥，被警方查獲，價值僅約3000元，一審各判決6月徒刑，還要面臨共百萬元罰金。（圖／保七總隊第五大隊提供，下同）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣一名張姓男子與同居黃姓女子，110年9月在泰安鄉國有林班地內採摘猴板凳、桑黃、穗花蛇菰、伏牛花、側耳等草藥，被警方查獲並依違反森林法移送法辦，檢察官起訴後日前一審判決，2人分別各處6個月徒刑、併科50萬元罰金，並宣告緩刑2年，全案仍可上訴。

保七總隊第五大隊觀霧小隊110年9月20日接獲通報，有人在觀霧森林遊樂區步道周邊採草藥，涉嫌違反森林法，員警獲報趕往查緝，當場查獲張男、黃女，並在他們的小貨車上起出桑黃、猴板凳、穗花蛇菰（俗稱山狗鞭）、伏中花、側耳等草藥共7.3公斤，檢方調查後依違反森林法向苗栗地方法院聲請簡易判決處刑。

▲▼張姓男子與黃姓女子在雪霸國家公園內的國有林班地採摘草藥，被警方查獲，價值僅約3000元，一審各判決6月徒刑，還要面臨共百萬元罰金。（圖／保七總隊第五大隊提供）

法官審理時，張男與黃女對犯行坦承不諱，2人供稱是為了治療黃女心臟病等症狀，才會上山採藥草、菌類等供自己食用，法官採信他們的說法，認定犯罪情節相對較輕，這些藥草市價也僅3千元左右，依竊取森林副產物罪，將兩人各處6個月徒刑、併科50萬元罰金，並宣告緩刑2年，全案可上訴。

▲▼張姓男子與黃姓女子在雪霸國家公園內的國有林班地採摘草藥，被警方查獲，價值僅約3000元，一審各判決6月徒刑，還要面臨共百萬元罰金。（圖／保七總隊第五大隊提供）

▲▼張姓男子與黃姓女子在雪霸國家公園內的國有林班地採摘草藥，被警方查獲，價值僅約3000元，一審各判決6月徒刑，還要面臨共百萬元罰金。（圖／保七總隊第五大隊提供）

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