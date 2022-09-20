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雪霸大鹿林道東線騎自行車摔傷　女肋骨斷3根...警吉普車救援就醫

▲▼女遊客19日在觀霧大鹿林道騎乘腳踏車摔車肋骨骨折，警用吉普車接駁傷者就醫。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲女遊客19日在觀霧大鹿林道騎乘腳踏車摔車肋骨骨折，警員以吉普車接駁傷者就醫。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

一名女遊客昨(19)日在雪霸國家公園觀霧遊憩區大鹿林道騎腳踏車摔傷，疑似肋骨斷裂、無法移動，報警協助，警方利用警用吉普車接駁，由新竹五峰消防分隊救護車載運至竹東就醫。

保七總隊第五大隊警方於昨（19）日14時接獲女性民眾報案，稱她在觀霧遊樂區大鹿林道東線12.5公里處，因騎乘腳踏車不慎跌倒受傷，請協助救援，受理員警即陳報派遣觀霧小隊員警前往，並協調消防單位派救護車至林道口後送就醫。

觀霧小隊員警與雪霸國家公園管理處觀霧管理站人員一同駕駛警用吉普車前往救助，約行駛40分鐘才到達受傷遊客所在位置，傷者表示，由於林道東線都是泥土石頭路，騎腳踏車有相當高難度，她已經非常小心了，還是不慎摔傷，摔傷當下一度無法呼吸，躺在地上許久才慢慢爬坐起來，在同伴幫忙攙扶行走幾步後，左側肋骨異常疼痛，身體無法移動，幸好行動電話有訊號，才能通報警方求援。

17時許警方將遊客載出林道，交由新竹縣五峰消防分隊載運至竹東就醫，經檢查她左側肋骨3根骨折。

大鹿林道東線寬約3公尺、長約19公里，主要提供登大霸尖山的登山步道、林道健行、生態觀察等遊憩。因應行政院山林開放政策，雪霸管理處在111年5月20日起試辦開放「大鹿林道東線」騎乘腳踏自行車1年(不含電動輔助自行車)。

保七總隊第五大隊呼籲，民眾騎自行車進入大鹿林道東線前，務必審慎評估風險及自身的能力，建議以越野登山車較為適宜，行前應備妥安全帽、補胎工具、燈具、防風雨外套、個人安全裝備及糧食等，以應不時之需。

▲▼女遊客19日在觀霧大鹿林道騎乘腳踏車摔車肋骨骨折，警用吉普車接駁傷者就醫。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼女遊客19日在觀霧大鹿林道騎乘腳踏車摔車肋骨骨折，警用吉普車接駁傷者就醫。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼女遊客19日在觀霧大鹿林道騎乘腳踏車摔車肋骨骨折，警用吉普車接駁傷者就醫。（圖／記者蔡文淵翻攝）

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