無良登山隊雪山燒垃圾！山友直擊怒了　最重判囚5年得罰1500萬

記者蔡文淵／苗栗報導

一組來自桃園的登山隊攀登雪山，在大南山西鞍營地離開前就地焚燒垃圾，當下散發刺鼻異味，沒燒完的垃圾也留在現場，嚴重破壞生態，離譜行為被其他山友拍下並po在登山社團；保七總隊第五大隊獲悉，24日下午4點在登山口攔查到這隊12人登山隊伍，將對2名行為人依違反森林法、廢棄物清理法及國家公園法移送。

▲有攀登雪山登山隊離開營地前焚燒垃圾，被其他山友拍下過程po網，警方已找到行為人，將依法重罰。（圖／記者蔡文淵翻攝）

目擊山友發現遠處帳棚旁冒起白煙，還有登山客收拾行李到一半，從塑膠袋拿出物品，丟進火堆裡繼續燒，這些過程都被他拍下來，po在臉書登山社團。

拍下影像的山友表示，這組來自桃園的登山隊衛生紙亂丟，離開前還拿噴槍燃燒垃圾，不只味道飄散超刺鼻，燒完的、沒燒完的都通通留在現場，走近看發現全是垃圾。

10月23日山友攀登雪山西稜線發現這起離譜行為，將過程拍下po在登山社團，引發山友熱議；雪霸國家公園管理處及保七第五大隊警方獲報後介入調查，第五大隊警方於24日16時在雪山登山口發現這組登山隊伍，經查驗身分後帶往武陵小隊製作筆錄。

保七總隊第五大隊表示，這組12人來自桃園的登山隊在國家公園內燃燒垃圾明顯違法，將對2名行為人依違反廢棄物清理法、森林法及國家公園法移送法辦，最高處1年以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1500萬元以下罰金。

▲▼有攀登雪山登山隊離開營地前焚燒垃圾，被其他山友拍下過程po網，引起山友熱議。（圖／記者蔡文淵翻攝）