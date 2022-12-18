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43歲男登雪山失聯9天！苗栗救難人員頂寒流「零度下搜救」

▲▼苗栗縣政府消防局與台中市政府消防局、保七總隊、雪霸國家公園管理處等單位所組救難人員，連日來在中雪山山域持續搜尋失聯的登山者。（圖／苗栗縣消防局提供）

▲苗栗縣政府消防局與台中市政府消防局、保七總隊、雪霸國家公園管理處等單位所組救難人員，連日來在中雪山山域持續搜尋失聯的登山者。（圖／苗栗縣消防局提供）

記者蔡文淵／苗栗報導

寒流來襲，大家都躲在家裡避冬，但還有一群人在苗栗縣與台中縣境交界的中雪山上，頂著0度以下低溫，又下雨的惡劣環境下，與生命奮鬥，並持續搜救於10日失聯迄今的登山者。

苗栗縣消防局表示，有一隊16人組成的登山隊12月10日5點自26K營地出發前往中雪山，上午7點登頂時點名全員到齊，上午8點半返回26K營地點名，發現1名43歲的林姓隊員失聯，電話無法接通，糧食飲水及保暖衣物不足，同行隊友搜尋沒有結果，於當日上午11時通報警消救援。

苗栗縣政府消防局獲報，與台中市政府消防局、保七總隊、雪霸國家公園管理處等友軍人員，連日來分梯派遣了31人次持續在中雪山附近山域搜救，今天還要增派7人上山支援。

搜救勤務到今天，已進入第9天，又遇到寒流來襲，平地溫度10度，遑論海拔3000公尺的中雪山已低於0度，加上山區下雨，惡劣的環境，對搜救人員也是一大考驗，苗栗縣消防局表示，搜救任務將持續至12月23日。

苗栗縣政府消防局臉書粉專，發文道出這群救難人員正經歷的艱辛挑戰，立刻引發網友分享與留言，要這群救難英雄們注意自身安全，大家一起平安下山完成任務。

▲▼苗栗縣政府消防局與台中市政府消防局、保七總隊、雪霸國家公園管理處等單位所組救難人員，連日來在中雪山山域持續搜尋失聯的登山者。（圖／苗栗縣消防局提供）

▲▼苗栗縣政府消防局與台中市政府消防局、保七總隊、雪霸國家公園管理處等單位所組救難人員，連日來在中雪山山域持續搜尋失聯的登山者。（圖／苗栗縣消防局提供）

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