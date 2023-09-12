小心！交通違規要記點處分　台南交通局：1年記12點吊扣駕照

▲道路交通管理處罰條例修正交通違規記點制度實施後，台南短短1個月內逕行舉發案件逼近10萬件，其中近6萬件交通違規駕駛人涉及違規記點處分。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市交通局交通事件裁決中心指出，2023年6月30日起道路交通管理處罰條例修正交通違規記點制度實施後，因全國加強科技執法、受理民眾檢舉交通違規事項，台南短短1個月內收到逕行舉發案件逼近10萬件，其中近6萬件交通違規駕駛人涉及違規記點處分，若1年內記點累計12點將被吊扣駕照2個月影響日常生活。

交通局提醒民眾可透過監理服務網或下載監理服務APP查詢違規記點記錄，若違規行為當下駕駛人並非車主，亦請在收到違規通知單時向交通事件裁決中心辦理歸責實際行為人。

交通局局長王銘德表示，2023年道路交通管理處罰條例修正條文增訂第63條之2規定，對於以科學儀器取得證據資料﹑闖紅燈及測速照相、民眾檢舉等「逕行舉發」案件，因為不是警察人員當場攔查告發，無法直接辨識駕駛行為人，所以其違規行為應記違規點數者，若車主未指定主要駕駛人，或未於違規通知單應到案日期前辦理歸責他人者，則記點於車主。

交通事件裁決中心主任劉佳峰指出，常見民眾得檢舉違規項目，包括在人行道(臨時)停車、交叉路口(臨時)停車、併排停車等，均記違規點數1點。提醒車主收到交通違規罰單時，若違規駕駛人非車主本人，車主須於罰單所列之應到案日期前，辦理歸責實際駕駛人。民眾可透過台南市政府網站/一站式服務平台辦理歸責（線上申辦），或郵寄歸責資料至交通事件裁決中心，或臨櫃辦理（交通事件裁決中心台南、麻豆、新營辦公室)。

汽（機）車駕駛人違反道路交通管理處罰條例規定者，除依規定處罰外，並得依對行車安全危害程度記違規點數1點至3點，駕駛人於1年內違規記點每達12點，吊扣駕駛執照2個月，並應接受道安講習。

另依據處罰條例修正條文增訂第63條之2規定，逕行舉發案件之被通知人為非自然人，其為汽（機）車所有人（例如登記於公司行號之車輛），且未指定主要駕駛人或未辦理歸責他人時，駕駛人之行為應記違規點數者，則記該汽（機）車違規記錄1次。依本條第1、2項規定記違規紀錄於1年內每達3次者，吊扣汽（機）車牌照2個月。

經統計2023年6月30日違規記點新制施行後截至7月31日止，台南市轄管逕行舉發案件，記點件數前10大違規態樣分別為：超速18200件(記1點)、未依規定轉彎或變換車道7300件(記1點)、未依規定使用燈光6791件(記1點) 、闖紅燈4860件(記3點)、駕駛人爭道行駛4838件(記1點)、違規臨時停車4541件(記1點)、違規停車4236件(記1點)、於高速公路及快速公路違反管制規定3969件(記1點至2點)、紅燈右轉2823件(記1點)、超速40公里以上等危險駕駛751件(記3點)，合計58309件。

民眾如想了解自己有無違規記點及目前違規點數累計情形，可以透過監理服務網(https://www.mvdis.gov.tw/)或手機下載監理服務APP，輸入身分證號與出生年月日查詢違規記點紀錄；或於便利超商(統一、全家、萊爾富、OK)多媒體機繳納交通違規罰鍰時，亦可得知該項違規應記點資訊。