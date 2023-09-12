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社會 社會焦點 保障人權

貪官陳凱凌貪污判刑8年　「逃亡可能性甚高」法官再押他2個月

▲前台南市經發局長陳凱凌因羈押期間即將屆滿，經台南地院訊問後，認被告經法院判刑8年，為防止逃亡，法院裁定陳凱凌自9月20日起，延長羈押2個月。（圖／記者林東良翻攝）

▲前台南市經發局長陳凱凌因羈押期間即將屆滿，經台南地院訊問後，認被告經法院判刑8年，為防止逃亡，法院裁定陳凱凌自9月20日起，延長羈押2個月。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

前台南市經發局長陳凱凌因貪污受賄等案，被台南地院判刑8年，因羈押期間即將屆滿，經台南地院訊問後，認被告所犯罪名經法院於8月16日判處有期徒刑8年，日後判決經確定，勢必將面臨刑之執行，為防止逃亡，法院12日判決陳凱凌自9月20日起，延長羈押2個月。

台南地院指出，被告陳凱凌因涉犯貪污治罪條例公務員利用職務上機會詐取財物罪、刑法公務員利用職務上機會犯詐欺得利罪、貪污治罪條例財產來源不明罪、刑法使公務員登載不實罪、刑法3人以上共同詐欺取財罪、洗錢罪，因被告羈押期間即將屆滿，經法院再次訊問後，認被告所犯罪名包含法定刑7年以上有期徒刑之重罪，而被告經法院於8月16日判決判處應執行有期徒刑8年，倘日後判決經確定，勢必將面臨徒刑之執行。

合議庭認為被告長年所累積於政商、國內外之人脈與資力，可認其有籌措相當現金之經濟能力及人脈，再參以本案經新聞媒體廣泛報導而備受矚目，被告為智識正常之成年人，在面對重刑依一般合理之判斷，其迴避司法審判或未來確定後刑罰之執行而逃亡之可能性甚高，國家刑罰權難以實現之危險亦較大，自有相當理由足認被告有逃亡之虞，羈押原因仍然存在。

為防止被告逃亡，以確保本案後續上訴程序之進行及將來刑罰之執行，並衡酌社會秩序之維護與被告人身自由之保障，認為對被告採此拘束人身自由措施，仍屬相當而必要之手段，且於現階段之訴訟程序中，尚無羈押以外之方法得以代替，自有繼續羈押之必要。

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