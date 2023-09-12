國小旁驚見「惡霸汪汪隊」！在地人曝：曾目睹5狗分隊追小孩

▲12隻狗狗趴在學校外面。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）



記者朱祖儀／綜合報導

狗狗是人類最好的朋友，但有些流浪狗攻擊性強，若是成群結隊就更可怕了。近日一名網友發現，台南有國小附近出現一大群流浪犬，常常10幾隻一起行動，看起來相當可怕。不少人看到後，紛紛表示「真的不能不防範」，還有在地人透露，曾看過狗狗分隊追小孩的畫面。

原PO在臉書「路上觀察學院」分享照片，看到學校圍欄外面有12隻狗狗在地上趴著，雖然看起來有些懶洋洋的，不過數量眾多，難免讓人心生畏懼。另外2張照片也看到，有超過10隻狗狗一起在大馬路上散步，成群結隊的模樣也同樣讓人不敢接近。

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▲狗狗結隊散步。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院，下同）



照片曝光後，網友紛紛表示「狗成群膽子就大，人、車、貓甚至外出遛的狗都有可能攻擊，真的不能不防範」、「對於怕狗的人來說，我真的絕對會避開這條路」、「狗群是很可怕的」、「要確定小學生或家長在遇到這麼大群狗圍攻的時候可以自保耶」，但也有人認為，「人類比狗還可怕多了，一堆人在那邊自命清高」、「貓狗的問題都是人造成的，所以應該要負起責任」。

也有眼尖網友發現，該地點在台南市北區文元國小旁邊，因此將照片分享到臉書「台南府城大小事」發文提醒，請家長留意小朋友的安全，有遛狗的民眾如果經過附近，也最好繞道而行。

不少當地人看到後紛紛表示，「印象中這裡的野狗一直都很多，而且個個都超兇狠的，但是非常的團結」、「這一群都在那一帶常見、有點攻擊性」，還有人透露，「上次2個小孩在凱德公園被追，5隻分散變2、3分隊各追1個小孩，我人在家裡，聽到小孩叫我媽媽，媽媽急跑出去，狗就跑掉了」、「大約2個月前在文元國小附近的警察局旁孝德公園遛狗，回家時從古根漢的花圃突然衝出10幾隻浪浪往我們方向衝及吠叫，腦袋一片空白想說完了，後經大聲喝止才鳥獸散，真的超可怕」。

轉發的網友透露，自己有和動保處聯絡過，雖然有當地居民抗議，但因為狗狗沒有追人、追車，所以動保處也沒辦法捕捉安置。折衷的方法是請當地居民和里長溝通，由動保處捕捉後，在狗狗腳上裝矯正器，並於原地野放，讓浪狗沒辦法跑很快，就不會有追民眾、追野生動物的問題。