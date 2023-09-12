▲針對高虹安爭議，黃暐瀚拿馬英九及周美青舉例表示，沒有比較，沒有傷害。（圖／資料照）

記者江采蓁／綜合報導

新竹市長高虹安爭議不斷，先是涉詐助理費案持續至今，如今又被爆住豪宅、名車代步，甚至是男友干政。媒體人黃暐瀚12日就在臉書分析高虹安現在面臨到「三不安」，並舉前總統馬英九、前總統夫人周美青為例，直言「沒有比較，沒有傷害」，高虹安跟她男友的作法，確實不妥，急需匡正。此文一出也有不少網友留言大讚，「馬總統的公私分明真的沒話說。」

黃暐瀚分析高虹安目前有「三不安」，第一「行不安」，新竹市政府針對高虹安搭保時捷名車一事，作出解釋，強調「司機張先生以私人車輛載送高市長之公務行程，高市長皆給付車資費用，並出具存摺及匯款紀錄」，但他點出，問題是，市府有配了一輛全新的TOYOTA廂型車給高虹安使用，不管去哪，就用市府的車，市府的司機，市府的油，不就沒事了？何必惹出一大堆爭議跟麻煩？

第二「住不安」，黃暐瀚指出，各縣市政府，對於首長，一般配有官邸或宿舍，若無官邸，也可申請「租金補貼」（新竹市每月給市長8萬元），但高虹安上任九個多月，卻未申請租屋補貼，那麼，請問市長住在哪裡？如果確定跟男友同住，那麼李忠庭先生的「租屋處」，就等同「市長官邸」。

黃暐瀚表示，如果沒有同住，市府八點聲明的第四點：「對於李忠庭先生租屋一事，其稍早已發聲明指出，其以『5萬元之合理市價』向自然人承租，並非建設或房地產相關公司，且高市長本人自2021年起，係居住於屋齡約15年之市區大樓房屋。高市長對於李先生之租賃過程並不知情亦無干涉，更絕無收受建商贈與不當利益或任何對價關係。」他直言，根本多餘，解釋非市府人員的租賃狀況，做什麼？

第三「人事不安」，黃暐瀚提到，不管市長男友李忠庭，跟局處首長私下是不是朋友，「不在其位，不謀其政」，高虹安應該嚴禁男友接觸市府官員，也要明令市府官員，不得私下與男友往來，結果，現在前文化局長在離職之後，放大絕影射市長男友干政，還私下討論「跨年晚會」事宜，這就是高虹安市長的失職。

「你說，李忠庭都說跟文化局長是朋友了，兩人私下聊一聊，怎麼了嗎？怎麼了？越權了！干政了！」，黃暐瀚對此提及馬英九及周美青當例子。

黃暐瀚舉例，馬英九當法務部長的時候，大女兒馬唯中，就讀北一女中，北一女跟法務部，近在咫尺，只有一路之隔，當時馬英九的司機問道，「上班的時候要不要順便帶女兒上學？」馬英九回應，「這是公務車，我是公務員，但女兒不是，所以女兒不能上車。」

黃暐瀚表示，於是，在銀行上班的太太周美青，天天起早起，開車帶女兒上學，之後再轉去南京東路的銀行上班。

銀行周邊也沒專屬停車位，周美青得早點出門，才搶得到路邊的停車位，女兒長大之後，周美青依舊在銀行上班，但少了接送孩子的任務，周美青改搭公車上班，公車上聽音樂，樂得清閒。

黃暐瀚大讚，如此公私分明的家庭，連油錢都不佔國家一分便宜，更別說私下周美青從不跟市長出席活動，不與官員聯繫，更不可能對市政，進行「任何關心」。

「高虹安的三不安，在周美青身上，通通看見答案。」黃暐瀚強調，別再說市長男友不算干政了，沒有比較，沒有傷害，高虹安跟她男友的作法，確實不妥，急需匡正。

此文一出也引發網友熱烈回應，不少網友紛紛大讚，「拿馬英九這種高標準比，全台灣應該沒有政治人物了」、「雖然不是很喜歡馬英久，但前第一夫人這一點我很佩服」、「馬英九的操守確實無法挑剔」、「台灣有周美青當過總統夫人真的是好典範以及一面明鏡！」