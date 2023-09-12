中160萬結果獎金翻2倍　公車司機秒CALL老闆：我要辭職了

▲一位公車司機贏得10萬美金。（圖／Kentucky Lottery）



圖文／CTWANT

美國肯塔基州一位公車司機中了10萬元美金（約新台幣320萬），他表示自己的退休生活提前到來，他也馬上打電話給他的老闆表示再也不會回去工作，且他與妻子將善用這筆錢來資助當地的貓咪收容所。

根據《每日星報》報導，美國肯塔基州一位校車司機，詹姆士基翁（James Keown）在肯塔基彩券得到了10萬美元（約新台幣320萬元）。詹姆士中獎前在傑佛遜郡公立學校工作了10幾年，他在這次中獎後表示「週日我打電話給我的老闆，我告訴他，我中了彩券，我不會再回來了」、「我熱愛我的工作，但是我已經考慮退休一段時間了」

據報導，原本詹姆士以為自己是中了5萬美元（約新台幣160萬），但他發現自己玩的是「強力投注」，所以中獎的金額必須再乘以2。他當下並沒有意識到自己的獎金翻了一倍，發現中了10萬元後開心地表示自己的退休生活提前報到了。

詹姆士的妻子表示，這筆金額扣稅之後實際上是7萬1500美元（約新台幣229萬），但儘管如此，他們認為這可以為他們帶來很多好處，且詹姆士與妻子打算用這筆錢來救助當地的貓咪收容所。他們還想在湖邊買一個避難所，用豐厚的獎金度過餘生，另外，賣給詹姆士彩券的商店也獲得1%獎金（1000美元）。

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