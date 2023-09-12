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資深名嘴得怪病「心臟被鐵甲包住」臉發黑　大師警告：5年後還1劫

資深名嘴得怪病…「心臟被鐵甲包住」臉發黑　大師警告：5年後還1劫

▲馬西屏曾是政論節目常客。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

資深媒體人馬西屏曾是政論節目常客，67歲的他近年因病頻繁入院，相較過去鮮少現身螢光幕前。馬西屏近日在節目中透露，自己2014年罹患罕見疾病，當時看了近100個醫生，始終找不出原因，後來才發現是心包膜鈣化，「它像個鐵甲武士一樣，把我的心臟包住」，雖然手術一切順利，卻被大師預言「還有一個生死劫」。

馬西屏日前在《健康點點名》節目中提到，他當時除了7、8個公告，還在大學開了10門課，某天上節目時突然說不出話，還伴隨著暈眩症狀，當場臉色發黑、嘴唇發紫，被緊急送醫檢查，誰知病情始終沒有好轉，幾乎做遍了所有檢查，只差婦產科跟小兒科沒看過，無奈仍查不出病因，嚴重影響授課及錄影。

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馬西屏表示，自己除了看中西醫，還到處求神問卜，甚至求助民俗療法，後來才發現是壓力太大導致自律神經失調，引發心包膜發炎、鈣化，「它像個鐵甲武士一樣，把我的心臟包住」，使心臟無法正常撐開，造成供氧量不足，加上他有肝硬化情形，所以一定要開刀，當他插7根管子被推出手術室時，父親差點昏倒。

馬西屏康復後，有天在友人辦公室巧遇一位通靈大師，對方一看到他便說「恭喜你度過這一劫，但5年後你還有一個生死劫，這個劫你過不去。」當時大病初癒的他並未多想，直到5年後請示三太子，神明說「若你度過的話，未來會很長壽」。經歷病痛，馬西屏認為，支撐他最重要的東西不是西醫或中醫，更不是大師與宮廟，而是家人。

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