屁孩試吃1次狂拿4盤！被阻嗆「我爸會打死妳」　她嘆：猴子生猴子

▲量販店或大賣場常會有廠商為促銷商品，設小攤位提供民眾試吃。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

民眾在逛量販店或大賣場時，時常都會看到廠商為促銷商品，設小攤位提供民眾試吃。近日有名網友分享自己在擺攤時，遇到1位弟弟1次要4盤試吃，她當下拒絕，並跟他好聲好氣的說明1人只能拿1份，豈料，弟弟卻反嗆「我爸會打死妳的，等著瞧」，回頭時甚至還一直飆罵三字經，讓她也不禁感嘆「猴子長大又生一堆小猴子」。

原PO日前在爆料公社分享，她在賣場擺小香腸試吃攤時，遇到1位弟弟1次要4盤試吃，但因為公司規定1人只能拿1份，所以她當下拒絕，豈料，弟弟卻「衝過來就像要跟我輸贏一樣」，還反嗆「我爸會打死妳的，等著瞧」。

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隨後，聽到兒子的吵鬧聲後，家長也跑來關心，原PO形容家長的身材比例非常懸殊，媽媽微胖，爸爸則是非常瘦，手腳上還全是刺青。身材壯碩的男同事看到對方來者不善後，走到原PO旁邊問了一句「他們找妳麻煩嗎」，對方便馬上閉嘴，還立刻轉身走人，但弟弟似乎還不服輸的邊走邊回頭罵三字經叫囂。

原PO事後回想，男友之前才感嘆為什麼現在的猴子不只年齡下降，數量還越來越多，就是因為他們那年代的猴子長大又生了一堆小猴子，原PO當時還笑說怎麼可能，但經過此事，才知道原來是真的。

此文一出，網友們也紛紛認同「特別的是猴子又特別會生小猴子，國家的生育率要靠他們」、「猴子生猴子沒錯」、「有什麼爸媽就有什麼小孩，別理他們消消氣」。

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