韓國瑜當「在野桶箍」待朱立倫授權？　國民黨稱樂見、一視同仁

▲韓國瑜願當在野桶箍。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄭佩玟／台北報導

2024大選在野整合部分，是各界注目焦點，針對前高雄市長韓國瑜樂意擔任「桶箍」，促成在野總統參選人整合一事，前高雄市新聞局長、媒體人王淺秋今（11）日上午表示，韓認為有2個前提，第一是「要有這個必要」，第二點就是「國民黨怎麼看」。對此，國民黨文傳會主委林寬裕表示，在野整合本即是黨主席朱立倫所秉持的目標，韓國瑜是國民黨的重要中堅力量，他若願意一起協助整合，國民黨都樂見其成。

前立委邱毅透露自己日前和高雄市前市長韓國瑜聚餐，韓氣色不錯，也表達非常樂意擔任在野三人的「桶箍」，促成在野三人整合成一組，但希望得到朱立倫的支持；王淺秋則還原現場表示，當天是好友聚會，邱毅問韓國瑜，如果請韓出來當在野三人的桶箍，促成合作？韓回說，若在大局上能付出奉獻之處，他很樂意，但前提是，第一，時間點是否有實際需求？第二，他是國民黨員，若外界盼他扮演桶箍角色，若有需要，他很樂意，前提需黨主席授權，才有必要性與正當性。

對此，林寬裕說，國民黨對於整合的態度是一視同仁，包括先前也曾表態願意協助在野整合的中廣董事長趙少康，或者其他也願意熱心相助的朋友，國民黨都樂見其成。林也指出，本次傳出韓國瑜願意當「桶箍」協助整合，是前立委邱毅所轉述，目前韓還未直接表態或證實；儘管如此，黨中央仍表達樂見其成的態度。

至於「首先要有這個必要」，是不是這個時間點，需要韓國瑜來為大家做這件事情？黨內人士則說，韓已釋出善意，朱立倫是否有這個需要，還是需要詳談；國民黨發言人楊智伃回應，歡迎所有力量一起努力，一直都有保持暢通的溝通管道，溝通確切內容要由朱立倫自己才能回應。