ET民調／64.7%民眾支持2024政黨輪替　86.1%支持在野陣營合作

▲侯友宜、柯文哲。（合成圖／記者李毓康、林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

《ETtoday新聞雲》11日公布最新民調，在「2024政黨輪替」支持度方面，有64.7%民眾表示支持，僅28.4%不支持。若進一步詢問支持2024政黨輪替的民眾，「在野陣營在理念價值相近前提下合作，以達2024年政黨輪替」方面，有86.1%民眾表示支持。

根據本次調查結果，有64.7%民眾支持2024年進行政黨輪替，改由其他政黨執政（非常支持51.7%、還算支持13.0%）；28.4%民眾表示不支持（非常不支持18.9%、不太支持9.5%），另有6.9%表示不知道／沒意見。

進一步詢問支持2024政黨輪替的民眾，是否支持在野陣營在理念價值相近的前提下進行合作，以達成2024年政黨輪替？根據結果顯示，有86.1%表示支持（非常支持58.8%、還算支持27.3%），僅9.8%表示不支持（非常不支持3.5%、不太支持6.3%），另有4.1%表示不知道/沒意見。

至於宣布獨立參選的鴻海創辦人郭台銘，由於中選會所規定的連署門檻為29萬份，調查結果顯示，29.3%民眾表示會幫郭台銘連署（一定會12.7%、可能會16.6%），61.5%民眾表示不會（一定不會44.2%、可能不會17.3%）；另有9.1%表示不知道/沒意見。

▼《ETtoday新聞雲》最新民調，有64.7%民眾支持2024年進行政黨輪替，改由其他政黨執政。（圖／ETtoday民調雲）



▼《ETtoday新聞雲》最新民調，86.1%民眾支持在野陣營合作。（圖／ETtoday民調雲）



本次民調由《ETtoday民調雲》負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2023年9月9日至9月10日進行，以台閩地區年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象；調查方式以「手機簡訊」方式通知，進行網路問卷調查。回收有效樣本數為1,337份，抽樣誤差在95%信心水準下，為±2.68%。進行統計分析之前，原始資料先依內政部112年8月底人口統計資料與111年12月底現住人口教育程度，進行性別、年齡、地區、教育程度樣本加權，以符合台閩地區20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。

▼《ETtoday新聞雲》最新民調。（圖／ETtoday民調雲）

