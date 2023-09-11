楊志良喊退選背刺郭台銘！　黃暐瀚：郭的連署會更困難

▲前衛生署長楊志良。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

前衛生署長楊志良8月底才以鴻海創辦人郭台銘的「主流民意大聯盟」國政顧問身分為郭站台不久，上周六卻投書媒體，喊話郭退選，郭台銘則坦言兩人已「悄悄分手」。對此，媒體人黃暐瀚11日就在臉書指出，儘管郭台銘不會因此退選，但楊志良「背刺」郭台銘，會讓連署更困難、當選更遙遠，「千軍易得、一將難求，這是趙雲等級的『真傷』。」

黃暐瀚透露，拿出手機簡訊，楊志良跟他說明，郭台銘主動聯繫楊志良，其實是8月23日的晚上22時35分；四天之後，楊志良以「國政顧問團團長」身份，在新竹幫郭台銘站台，豈知，十多天之後（9月9日），楊志良投書《聯合報》，要郭台銘退選，下架民進黨，救救中華民國。

黃暐瀚提到，據楊志良所言，郭台銘並不知情楊志良要寫那篇文章，他也問楊志良，「既然不支持他選總統，為什麼要當他的國政顧問呢？」楊志良則回應，「那天在新竹，講的都是政見，不等於我支持郭台銘。」

「只能說，看法立場相差太多，理解起來，會有不小的隔閡」，黃暐瀚坦言，當一個總統參選人的國政顧問，卻不支持這個人選總統，這種事，他也是前所未聞，不過楊志良的態度很堅定，請郭台銘退選，郭董軟回「我們悄悄地分手」，顯然不打算退。

「其實郭董不退，也在意料之中」，黃暐瀚分析，現在退，不但面子掛不住，退完之後，誰保證「侯柯」就能整合？誰又保證「民進黨一定能下架」？太多的變數，讓郭台銘退選的結果難料，意義減半，誰會願意現在就退？

但黃暐瀚也直言，儘管郭台銘不會就此退選，楊志良這次「背刺郭台銘」，卻讓郭台銘連署更困難、存在感更低、當選更遙遠，「千軍易得、一將難求，這是趙雲等級的『真傷』。」