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嘉義縣府緊急宣布阿里山全鄉、1校明天停班停課　永欽橋5人受困

▲▼ 嘉義縣市多處積水。（圖／讀者提供）

▲嘉義地區10日豪大雨，多處溪水及溝渠水都快滿到路面。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義地區10日豪大雨成災，預報告知豪大雨將下到晚間10時45分，縣市政府也陸續公布受影響地區及橋梁，災害應變中心三級開設，晚間8時46緊急宣布阿里山鄉轄內因大雨導致多處道路中斷，明（11日）阿里山鄉停止上班停止上課，番路鄉大湖國小也停班停課。另外，嘉義市永欽橋稍早傳出因積水車輛受困，警消正試圖救出5名受困民眾。

【21:22更新】阿里山全鄉停班停課

▲▼ 嘉義縣市多處積水。（圖／讀者提供）

嘉義縣政府10日晚上表示，位於山區的番路鄉159甲線道21-25K路段，因10日強降雨造成多處道路坍方、淹水與落石，為顧及師生行車與上學安全，番路鄉大湖國小明天11日停班停課。

●封閉路段：

番路鄉公田村「嘉130線5K+800處落石無法通行，暫時道路封閉」預計於明日9/11（一）上午搶通

縣道竹崎166線66.5k處落石無法通行，暫時道路封閉，於明日9/11（一）上午搶通。

番路鄉大湖村「嘉159甲線約21K處落石及淹水無法通行，暫時道路封閉」預計於明日9/11（一）上午搶通。

番路鄉新福村「嘉126-2線落石無法通行，暫時道路封閉」預計於明日9/11（一）上午搶通。

番路鄉觸口村往大湖村「嘉124線2.8K~6.5K（與嘉159甲線交叉口水牛意象處）暫時道路封閉段」預計於明日9/11（一）上午搶通。

番路鄉觸口村「嘉124-1線至阿里山工務段（與台18線交叉處）暫時道路封閉段」預計於明日9/11（一）上午搶通。

●橋梁狀況：
 盧山橋(雙向通車)、台林橋(雙向通車)、牛稠溪橋(雙向通車)、華興橋(雙向通車)、軍輝橋(正常通車)、忠義橋(已封閉)
永欽橋(雙向通車)

▲▼ 嘉義縣市多處積水。（圖／讀者提供）

●地下道狀況：
 世賢地下道北段(雙向通車)、世賢地下道南段(雙向通車)、林森地下道(雙向通車)、文化地下道(雙向通車)、興業地下道(雙向通車)、嘉義交流道(已封閉)

發稿時間21:06

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