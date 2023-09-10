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社會 社會焦點 保障人權

當街連開8槍！汐止半夜「鞭炮聲」48小時逮2人

記者張君豪／新北報導

新北市汐止區光復街8月24日凌晨4時許驚傳槍響！民眾報警後警方火速到場，但當街試槍男子已經搭車逃離，警方擴大調閱監視器、在3小時內火速在汐萬路1段154巷內找到槍手搭乘車輛，並在車上搜出改造槍1把，彈匣兩個，子彈7發等證物，警方先將持槍李男（36歲）以槍砲罪嫌移送，並持續追查當街開槍的槍手下落。

▲汐止警方逮捕當街試槍的蘇男及共犯李男，並起獲作案槍枝。（圖／記者張君豪翻攝）

▲汐止警方逮捕當街試槍的蘇男及，並起獲作案槍枝。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

▲汐止警方逮捕當街試槍的蘇男及共犯李男，並起獲作案槍枝。（圖／記者張君豪翻攝）

經過鑑識人員擴大採證，警方發現光復街凌晨開槍現場總計拾獲8枚彈殼，研判歹徒當街連開8槍，跟據同車落網共犯李男供述，警方這才鎖定槍手身分是蘇男（37歲）李男表示因蘇男想要開槍測試槍枝性能，才會駕車到光復街試槍，事後蘇男棄槍下車逃逸。

▲汐止警方逮捕當街試槍的蘇男及共犯李男，並起獲作案槍枝。（圖／記者張君豪翻攝）

汐止警方將全案會同新北市警刑大成立專案小組，並報請士林地檢署指揮偵辦，警方在8月26日凌晨2時30分許，順利樟樹一路129巷10號前將開槍蘇男拘提，全案將兩嫌依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》移送士林地檢署偵辦，並持續追溯槍枝來源。

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