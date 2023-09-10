快訊／嘉南大雷雨筍子工廠淹水　屋頂驚見12人

▲白河區琦內里淹水50公分以上。（圖／民眾提供，下同）

記者林東良／台南報導

氣象局指出，受低壓帶影響，易有短延時強降雨，10晚上至11日清晨嘉義縣、嘉義市及台南市有局部豪雨或大豪雨發生，台南市消防局於10日晚上7時25分許接獲白河區琦內里里長報案，轄區內筍子工廠淹水50公分以上，疑似有民眾受困，經派遣白河等分隊3車1艇7人前往搶救，冒大雨陸續救援23人。

消防局指出，白河等消防分隊消防人員，冒大雨在崎內里甘宅進行搶救，其中1處建物屋頂發現12人待救，另在2處所救出2人、撤出6大3小共11人；消防局並設立前進指揮所，陸續派員進駐一大隊消防人車及救生艇，並整備人車及救生艇，除救援頂受困之12人外，並隨時因應救援低漥處受困民眾中。

10日天氣北乾南濕，中午過後中南部、各山區有局部大雨，中央氣象局下午4點就針對屏東縣、高雄市、嘉義縣、台南市、嘉義市發布大雷雨訊息，晚間又連續發布4起「大雷雨」即時訊息，警戒區域為嘉義市、嘉義縣、台南市、彰化縣、雲林縣，預估將持續至深夜10時45分止。台南地區受低壓帶影響，易有短延時強降雨，至11日清晨嘉義縣、嘉義市及台南市有局部豪雨或大豪雨發生，籲請民眾注意雷擊、強陣風，低窪地區慎防積水，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲。