台南持續受低壓帶影響　市府提醒民眾勿進山區遠離水域河床

▲水利局提醒市民朋友可利用台南市政府官方Line群組、「台南水情即時通APP」，隨時瞭解水情狀況及氣象情資，提早進行防災及避災準備。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

目前氣象署已針對台南市發布大豪雨訊息，台南市長黃偉哲提醒市民朋友應提早警戒因應、遠離水域河床，也請多留意道路橋梁封閉警訊，山區民眾也請慎防坍方、落石及溪水暴漲。

水利局表示，受低壓帶影響及大豪雨影響，水利局於10日晚上8時提升為擴大三級，並緊急調動移動式抽水機因應，目前白河及東山區公所已提升為二級開設。截至10日晚上9時40分為止，台南市最大10分鐘雨量為後壁區18毫米、白河區16.5毫米，最大時雨量白河區81.5毫米、後壁區56毫米，最大累積雨量白河區340毫米、東山區151毫米。

此外，依水利署網站公告，目前有曾文水庫、白河水庫、德元埤水庫、南化水庫、鏡面水庫及鹽水埤水庫等水庫洩洪中，且目前頭前溪溪水上漲並預防性封閉頭前溪橋、甘宅橋、慈明橋，也請民眾慎防坍方、落石及溪水暴漲。

水利局提醒市民朋友可利用台南市政府官方Line群組、「台南水情即時通APP」，隨時瞭解水情狀況及氣象情資，提早進行防災及避災準備。另若發現側溝落水口、水溝蓋或私人溝渠有樹葉、雜物阻塞或塑膠墊覆蓋等情形，亦請市民朋友協助清除或通報市府1999市民服務熱線處置，以加速排水。