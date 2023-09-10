　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

台南持續受低壓帶影響　市府提醒民眾勿進山區遠離水域河床

▲水利局提醒市民朋友可利用台南市政府官方Line群組、「台南水情即時通APP」，隨時瞭解水情狀況及氣象情資，提早進行防災及避災準備。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲水利局提醒市民朋友可利用台南市政府官方Line群組、「台南水情即時通APP」，隨時瞭解水情狀況及氣象情資，提早進行防災及避災準備。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

目前氣象署已針對台南市發布大豪雨訊息，台南市長黃偉哲提醒市民朋友應提早警戒因應、遠離水域河床，也請多留意道路橋梁封閉警訊，山區民眾也請慎防坍方、落石及溪水暴漲。

水利局表示，受低壓帶影響及大豪雨影響，水利局於10日晚上8時提升為擴大三級，並緊急調動移動式抽水機因應，目前白河及東山區公所已提升為二級開設。截至10日晚上9時40分為止，台南市最大10分鐘雨量為後壁區18毫米、白河區16.5毫米，最大時雨量白河區81.5毫米、後壁區56毫米，最大累積雨量白河區340毫米、東山區151毫米。

▲台南市消防局於10日晚上接獲白河區琦內里有淹水50公分以上，經派遣白河等分隊3車1艇7人前往搶，陸續救援23人。（圖／民眾提供）

此外，依水利署網站公告，目前有曾文水庫、白河水庫、德元埤水庫、南化水庫、鏡面水庫及鹽水埤水庫等水庫洩洪中，且目前頭前溪溪水上漲並預防性封閉頭前溪橋、甘宅橋、慈明橋，也請民眾慎防坍方、落石及溪水暴漲。

水利局提醒市民朋友可利用台南市政府官方Line群組、「台南水情即時通APP」，隨時瞭解水情狀況及氣象情資，提早進行防災及避災準備。另若發現側溝落水口、水溝蓋或私人溝渠有樹葉、雜物阻塞或塑膠墊覆蓋等情形，亦請市民朋友協助清除或通報市府1999市民服務熱線處置，以加速排水。

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
快訊／嘉義縣宣布明日停班停課！
快訊／台鐵北上列車誤點至少1小時
薛之謙台上宣布「開放退票」
明天就要出殯「遺體被掩埋」！　嘉義暴雨土石流沖進治喪民宅
快訊／世界盃男籃冠軍出爐　施洛德狂砍28分德國奪隊史首冠
廟會迷你裙正妹「趴鋼管熱舞」爆紅！　身分被神出
Jennie「IG一篇業配要價6700萬」！CK找對代言人　

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

明天就要出殯！嘉義土石流沖進治喪民宅「就地掩埋」　10多戶受災

台南持續受低壓帶影響　市府提醒民眾勿進山區遠離水域河床

嘉義縣雨災明6校停班課、休園一覽　消防派艇搶救18人

嘉義暴雨「火車站變漂漂河」！鐵軌被淹沒驚人畫面曝

嘉義縣府緊急宣布阿里山全鄉、1校明天停班停課　永欽橋5人受困

「太平鐵工藝術節」台中登場　廢鐵再利用助地方創生

普渡宴暴雨變天「吃流水席」　比基尼舞者泥水中繼續跳

台南治水發揮功效　淹水範圍深度及退水時間已大幅改善

西螺東南觀光夜市普渡盛會　百桌普品招待冥界遊客

響應原住民族日！人民保母組「原住民警察樂團」　橋頭糖廠嗨唱

周曉涵代言9年笑：俗擱大碗！　認過主動的年紀「怕丟臉XD」

兩隻和尚鸚鵡隔牆叫囂！　凱克被包圍嚇到雙腿開開

尪聽新生兒奶瓶要買8支？　打給媽求證：我只買1支XD

台北大直民宅塌陷！3辣妹發百份麵包送暖

王力宏重返小巨蛋喊回家了！　嘆「做過什麼看新聞才知道」

可愛爆擊！漫威「最Ｑ萌英雄回歸」　《我是格魯特2》一句台詞跑遍宇宙搗蛋

高雄超浮誇「龍蝦堡」爆紅　日賣百份！老闆：像中樂透

王力宏走下台粉絲暴動了！　《公轉自轉》《愛的就是你》回憶殺

酒駕撞網紅「車頭叼重機」狂冒白煙...沿路肇逃遭逮

嘉義2外包維修員卡電塔上！　1人疑觸電「掛8米」送醫不治

明天就要出殯！嘉義土石流沖進治喪民宅「就地掩埋」　10多戶受災

台南持續受低壓帶影響　市府提醒民眾勿進山區遠離水域河床

嘉義縣雨災明6校停班課、休園一覽　消防派艇搶救18人

嘉義暴雨「火車站變漂漂河」！鐵軌被淹沒驚人畫面曝

嘉義縣府緊急宣布阿里山全鄉、1校明天停班停課　永欽橋5人受困

「太平鐵工藝術節」台中登場　廢鐵再利用助地方創生

普渡宴暴雨變天「吃流水席」　比基尼舞者泥水中繼續跳

台南治水發揮功效　淹水範圍深度及退水時間已大幅改善

西螺東南觀光夜市普渡盛會　百桌普品招待冥界遊客

響應原住民族日！人民保母組「原住民警察樂團」　橋頭糖廠嗨唱

「借我們住峇里島別墅！」吳淡如疑：可是我沒買　一聽荒唐傳言傻眼

不斷更新／暴雨襲擊！嘉義市正常上班上課

改款Model 3上線！特斯拉上海廠累積生產200萬台　佔全球4成產能

遭黑粉辱罵「拜託去死」！ZB1成韓彬親回覆掀論戰「沒必要vs.高EQ」

快訊／豪雨淹了半個縣！嘉義縣深夜宣布11日停班停課

快訊／「德國軟豆」笑擁世界盃MVP　施洛德領軍8連勝封王歷史留名

快訊／台鐵普悠瑪與轎車發生擦撞　北上列車誤點至少1小時

樂基兒認了二度離婚！　半年前早露餡「首吐情逝原因」…現況曝光

明天就要出殯！嘉義土石流沖進治喪民宅「就地掩埋」　10多戶受災

嘉義82快速道路大淹水！居民卡路中央崩潰　消防人員救援中

跑山內褲妹大家都在看　騎士自豪：沒讓我漏氣

地方熱門新聞

即／嘉義縣府緊急宣布2校明天停課

嘉義暴雨狂下！火車站變漂漂河

普渡宴吃流水席！舞者繼續跳

嘉義土石流沖進治喪民宅！遺體遭就地掩埋

加油站標線型綠舖人行道　行人安全保護優先

嘉義縣雨災明6校停班課、休園一覽

新北水利局獲肯定！3案奪公共工程優質獎

新北動保處籲飼主重視毛寶貝行的安全

花卉特展即日起至11／30登場

台南治水發揮功效

苑裡稻田彩繪主題「告別單身」　展期至11月

台南布建49處身障輔具據點全國之冠

即／阿里山鄉山美國小　9／11停課

台灣市博登場！41家傳統美食齊聚台中車站

更多熱門

相關新聞

嘉義82快速道路大淹水！居民卡路中央崩潰

嘉義82快速道路大淹水！居民卡路中央崩潰

嘉義市豪大雨仍在持續，市內多處路面積水，82快速道路白河交流道一帶也傳出災情，更傳出有人受困的消息，恐怖的雨勢讓當地人嚇壞，大嘆「整天沒停過」。

即／大雷雨工廠淹水　屋頂驚見12人

即／大雷雨工廠淹水　屋頂驚見12人

這原因當街連開8槍！凌

這原因當街連開8槍！凌

即／嘉義縣府緊急宣布2校明天停課

即／嘉義縣府緊急宣布2校明天停課

即／嘉南大雷雨砸5小時連4發警報！4路段已封鎖

即／嘉南大雷雨砸5小時連4發警報！4路段已封鎖

關鍵字：

台南低壓山區水域河床影音

讀者迴響

熱門新聞

中原大學宿營「噁心隊呼」　她悔參加：很不舒服

天心尪「30罐最愛」全被海關沒收

百萬YouTuber宣布停更：不想讓YT綁著我了

學生妹右手掛「737萬名錶」全跪了！

藍心湄勸王力宏「不要再胡說八道」

倒數鬼門關！4生肖工作運超旺　屬馬「像是抽到上上籤」

即／嘉義縣府緊急宣布2校明天停課

嘉義暴雨狂下！火車站變漂漂河

快訊／秋涼！今晨低溫首跌破20℃　7縣市大雨

情侶臥室亡　警消破門「寵物狗衝到遺體旁」陪伴

「阿花」找到了！窩懷裡嚇壞了

LINE驚見「1交疊貼圖」姿勢羞炸！全場買爆

泥醉妹搭小黃　到家遭陌生男開門載走撿屍

尼克妹日本受性騷「遭警方吃案」！委任律師才知傻眼真相

2023年Netflix韓劇「全球收視排行」公開！

更多

最夯影音

更多
周曉涵代言9年笑：俗擱大碗！　認過主動的年紀「怕丟臉XD」

周曉涵代言9年笑：俗擱大碗！　認過主動的年紀「怕丟臉XD」
兩隻和尚鸚鵡隔牆叫囂！　凱克被包圍嚇到雙腿開開

兩隻和尚鸚鵡隔牆叫囂！　凱克被包圍嚇到雙腿開開

尪聽新生兒奶瓶要買8支？　打給媽求證：我只買1支XD

尪聽新生兒奶瓶要買8支？　打給媽求證：我只買1支XD

台北大直民宅塌陷！3辣妹發百份麵包送暖

台北大直民宅塌陷！3辣妹發百份麵包送暖

王力宏重返小巨蛋喊回家了！　嘆「做過什麼看新聞才知道」

王力宏重返小巨蛋喊回家了！　嘆「做過什麼看新聞才知道」

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

獨家線上線下網紅造星開班

獨家線上線下網紅造星開班

「網紅培訓一條龍」！東森造星計畫全面啟動！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面