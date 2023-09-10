台南治水發揮功效　淹水範圍深度及退水時間已大幅改善

▲近年台南市區道路及沿海低窪區域，因增設抽水站、設抽水機，加快退水時間，降低淹水風險。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

氣候變遷是全球必須面對的課題，近年台南市區道路及沿海低窪區域，因短時間強降雨造成積淹水外，已少有溢堤大規模淹水事件發生，且於降雨趨緩後均能立即發揮正常排水功能，顯見中央與地方歷年來共同合作推動治水計畫後，不但淹水面積及淹水深度減少，退水時間也較以往快速，治水成果已逐漸發揮功效。

水利局表示，治水工作需要長期抗戰，無法一蹴可幾，猶如接力賽跑須要一棒接一棒的方式，在前人奠定的基礎下不斷精進。台南市自縣市合併以來，歷任首長均將治水工作列為重點施政項目，藉由系統性整治，降低淹水災損，如區域排水整治拓寬、高地截流、低地抽排策略應用、改建阻水橋樑；沿海地帶設置部落防護，鞏固社區周遭的擋牆、堤防、護岸等公共設施，形成抵禦洪水的防線；設置滯洪池吸納流向社區的積水，避免洪水在短時間積累成高峰，為水利設施爭取排水時效，增加居民應變時間，降低大雨對社區生命財產的危害；增設抽水站、布設抽水機，加快退水時間，降低淹水風險。

水利局說明，近日受到颱風、低壓帶及西南風影響，造成部分道路雨水宣洩不及而有積淹水情形，初步瞭解原因，主要係短時強降雨超過側溝及雨水下水道箱涵保護標準所致，大部分積水於雨勢趨緩後即迅速退水，顯見隨著各項改善工程的完成與發揮成效，淹水面積已大幅減少，如西灣里滯洪池、崁腳抽水站、大灣抽水站，歸仁區市南10分洪道、仁德滯洪池及三爺溪排水全線整治等改善完成後，不但有效降低三爺溪常水位，堤後低窪區的積淹水情形也獲得大幅改善，崑山科大及中華醫大校區，近年並無發生淹水情形，顯見治理工程確實發揮效用。另沿海地區的北門區舊渡子頭社區及北馬社區、將軍區溪墘寮社區、七股龍山地區等順利通過考驗。

另為改善安南區曾文溪排水流域及十二佃社區淹水情況，台南市政府與中央合作，由本市辦理都市計劃變更及協助用地取得，第六河川局辦理曾文溪排水十二佃疏洪箱涵工程，總長度約1.9公里、經費達13億元，預計2024年全線完成，可改善既有十二佃地區箱涵因通水斷面不足，致積淹水情況，提升曾文溪排水整體防洪功能，保障人民生命財產安全。此工程於2023年6月已部分啟用，排水狀況良好，水位亦無壅高情況，以往易淹水的安南區曾文溪排水沿岸無積淹水情況發生。

在極端氣候下，短時強降雨發生頻率愈來愈高，降雨量超出既有下水道、道路側溝或區域排水保護標準情形會愈來愈常見，隨著城市發展建構因地制宜的治水策略，打造不怕淹水的海綿城市勢在必行，台南市會持續與中央積極合作， 除了持續推動工程措施讓區域達到基本的保護標準外，亦會以融入「海綿城市」的概念推動透水鋪面、逕流分擔、在地滯洪、低衝擊開發等措施，讓積淹水對民眾的影響降至最低並快速回復，以提升城市韌性。