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欠賭債5度侵入民宅行竊！台南赤腳賊專偷現金　先勘查再變裝

▲▼台南58歲盧姓竊嫌多次侵入民宅行竊，被警方逮捕。（圖／記者林東良翻攝）

▲台南58歲盧姓竊嫌多次侵入民宅行竊，被警方逮捕。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良、郭玗潔／台南報導

台南58歲盧姓竊嫌自今年1月起，5度侵入民宅行竊，為了避免犯行敗露，他在犯案前會先觀察周邊地形、地物，隨機挑選犯案目標，趁半夜時分到偏僻產業道路、田邊工寮換裝後，再侵入民宅行竊，白河警分局今將盧嫌逮捕到案，查出他涉及多起民宅竊案，全案移送台灣嘉義地檢署偵辦。

警方查出，盧姓男子本就是住宅慣竊，因嗜賭如命，積欠了不少賭債，竟鋌而走險，隨身攜帶犯案工具，騎乘重機車伺機尋找犯罪地點後，先將車輛停放在人煙稀少之田間產業道路上或田邊方便逃離，再變裝犯案衣物、蒙上頭套、持手電筒、螺絲起子等工具，以徒步行走之方式，鎖定防火巷後門未上鎖之住戶，趁被害人深夜熟睡之際，赤腳闖入行竊。

▼盧嫌特地換上條紋衣變裝行竊。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲▼台南58歲盧姓竊嫌多次侵入民宅行竊，被警方逮捕。（圖／記者林東良翻攝）

警方指出，盧嫌僅挑選被害人隨身包包內的現金行竊，犯案足跡遍及台南、嘉義、雲林、彰化等地區，白河警獲報後，鍥而不捨地調閱各路口監視器、透過大數據、情資整合平台等資料分析比對，鎖定犯嫌身分，經多日跟監、埋伏，於 (8)日持搜索票到盧嫌住處搜索，現場起獲犯案工具、作案衣物及不法贓證物等，連破5起住宅竊盜案，警訊後依加重竊盜罪嫌移送法辦，本案尚有贓物，後續追查其他涉嫌案件。

▲▼台南58歲盧姓竊嫌多次侵入民宅行竊，被警方逮捕。（圖／記者林東良翻攝）

▲▼台南58歲盧姓竊嫌多次侵入民宅行竊，被警方逮捕。（圖／記者林東良翻攝）

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