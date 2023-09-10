撞完駕「開花」賓士逃逸！24歲男躲摩鐵嗆要搜索票…狼狽趴地被逮

記者林東良、黃資真／台南報導

台南中西區海安路與民族路口9日凌晨5時許，1輛直行的白色賓士撞上左轉小貨車，24歲薛姓男駕駛沒留在現場，在車頭全毀的情況下逕自離去，並與友人躲在摩鐵，當員警在門外時還囂張要求出示搜索票，警方則是火速向檢方聲請拘票後，將薛男壓制逮捕。

▲賓士駕駛與小貨車發生碰撞後肇事逃逸，躲在摩鐵被逮。（圖／記者林東良翻攝，下同）



該起事故發生在9日凌晨5時49分，當時2車碰撞後，薛男與另名男子下車查看，便開車肇逃，警方循線查出在該處900公尺外之北區海安路三段與國華街口尋獲該肇事賓士，但車上無人，警方立即確認駕駛身分後查詢其逃亡路線追緝。

而小貨車徐姓駕駛受有挫傷，前往醫院診療並無大礙，出院後至派出所提出過失傷害及肇事逃逸（公共危險）告訴。

▲薛男駕駛引擎蓋已爛毀的賓士逃離現場。



員警追查發現，24歲的薛姓駕駛駕車離開現場後將車停放在海安路旁，因擔憂被逮，不敢返回北區的住處，只好連絡友人幫忙載往一家汽車旅館內躲藏。

同日下午2時30分，員警抵達薛男藏匿的摩鐵，但薛男竟拒絕開門，要求警方出示拘票，員警立刻請檢方核發拘票，於下午5時再度拿著拘票，要求薛男出現，薛男才慢慢走出門外，當場囂張氣燄全無、乖乖趴地上銬帶回。

不過，薛男酒測值為0，並稱因事故當時同車友人方姓男子頭部受傷，為了載他就醫才離開現場。警方目前就薛男事故前行蹤及相關人等查證調查中，並將依公共危險及過失傷害等罪嫌移送地檢署偵辦。