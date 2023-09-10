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2023台南sing時代之歌決賽！　 陳智涵《台南碗粿》奪首獎20萬

▲2023台南sing時代之歌原創音樂競賽決賽暨頒獎音樂會，9日在南紡購物中心A2館1F南紡廣場登場，最終由陳智涵以原創歌曲《台南碗粿》奪下首獎20萬元。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲2023台南sing時代之歌原創音樂競賽決賽暨頒獎音樂會，9日在南紡購物中心A2館1F南紡廣場登場，最終由陳智涵以原創歌曲《台南碗粿》奪下首獎20萬元。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2023台南sing時代之歌原創音樂競賽決賽暨頒獎音樂會，9日在南紡購物中心A2館1F南紡廣場登場，由13組入圍者現場演出決勝負，大家無畏風雨熱情演出，各組競爭激烈十分精彩，最終由陳智涵以原創歌曲《台南碗粿》奪下首獎20萬元。

該首歌曲創作理念以北漂遊子想回台南的心情，動人的歌聲、詞曲創作以及現場吹奏嗩吶創造的效果令評審們相當驚艷、一致肯定。台南仔《上愛的台南》列位第二、Let’s Date《相招去台南》拿下參獎，柯宇的《TAINAN BEAUTIFUL NIGHT（台南美麗的夜晚）》勇奪賓士ＫＴＶ特別獎。

典禮最後由台南市副市長葉澤山頒發前3名獎項進入最高潮，鼓勵各位音樂好手們持續創造台南多元特色，傳唱文化音韻，也感謝參賽者和觀眾在大雨中依然熱烈支持。

副市長葉澤山表示，台南Sing時代之歌原創音樂競賽至今邁入第7屆，2023年再度邀請全國詞曲創作人結合文學、記憶、情感，書寫台南印象，為台南寫一首青春、歌一個時代、唱響一座城市，今年來自各方領域的音樂好手，把記憶中的台南印象填詞譜曲，副市長也鼓勵大家以音樂寫生活，創造屬於自己的時代之歌。


本屆表演嘉賓邀請跨界文化音樂人阿爆(阿仍仍)，與亞洲華語流行電音組合原子邦妮，充滿爆發力的歌聲讓現場民眾大飽耳福。13組入圍團隊進行決賽表演，現場參賽者皆使出混身解數，不論是輕搖滾或抒情曲調，LIVE表演的功力皆是專業歌手等級，實力非常堅強！

在場的重量級評審包括知名音樂製作人丁曉雯、全方位型知名音樂人黃國倫、華語客語雙聲道金曲歌王羅文裕一致認為13組入圍團隊，皆具有發展潛力，除了將台南地景與人文放入歌詞，更是將語言、語調、情懷融入創作，音樂曲風多元且創新，即使是抒情曲風，也能加入讓人印象鮮明之編曲，記憶度高，創作題材更是從豐富的文化資產、兒少思鄉情懷、親情溫暖等，將台南的人事物譜寫成一首首動人歌曲。

台南sing時代之歌原創音樂競賽，決賽現場十分精彩，無法親臨現場或想再聆聽重溫決賽實況的朋友可以上網瀏覽「台南Sing時代之歌」臉書粉絲專頁(https://www.facebook.com/tainansingingsongoftheera/ )決賽現場LIVE實況，民眾可以完整觀看今年精彩的決賽暨頒獎音樂會。

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