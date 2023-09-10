台中男酒測值1.5！冤喊8年沒碰　被「95%酒精漱口水」害的

▲台中一名林男使用漱口水後開車上路，被臨檢時，酒測值竟高達1.5mg/L，正是含有酒精成分的漱口水釀烏龍。（圖／記者許權毅，下同）



記者許權毅／台中報導

台中市大甲警分局日前執行臨檢勤務，攔查到一名37歲林男，酒精感測器馬上發出紅光，經測量酒測值更是飆高到1.5mg/L，不過林男堅稱自己8年來滴酒未沾，警方也認為林男狀態不像酒駕，相當疑惑。林男想起，最近有使用漱口水，上頭標註含有95%酒精，才釀酒駕烏龍。

大甲警分局大甲派出所8月31日20時執行取締酒駕路檢勤務，攔查到一名37歲林男，員警李宥澄跟林男對談時，疑似有聞到酒精氣味，使用酒精檢知器後，儀器立刻亮起紅燈，進一步實施酒測，發現酒測數值高達1.5mg/L，就連員警也驚訝，從沒看過如此高的數值，不過李員查看林男狀態，看上去不像是有飲酒，對談也正常，漱口後，再次測得的數值才為零。

林男堅稱，已經8年滴酒未沾，但是近期因為牙齦紅腫，有使用漱口水，當場拿出來給警方查看，經確認，該款漱口水上載明含有95%酒精，證明是在漱口水在口中殘留，造成干擾，也還給林男清白。

大甲分局大甲派出所所長李建興表示，員警在執行酒測前，會請民眾漱口，係為排除口腔中仍有殘留酒精影響檢測數值之因素，並當場告知可於漱口或距該結束時間達15分鐘後進行檢測，以保障民眾的權益。