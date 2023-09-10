　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

休旅車停路中駕駛睡死！警破窗叫人...他闖燈滑行50米險撞民宅

記者唐詠絮／彰化報導

鹿港鎮1名37歲陳姓男子，8日深夜在家中喝啤酒後、又到彰化市找朋友開懷暢飲，開車返家時酩酊大醉將車就停在路中間，警方據報前往時，狂拍車窗也叫不醒，只能破窗，聽到重擊的聲響，陳男終於醒了，但一臉茫然任由車闖紅燈往前滑行約50公尺，差點撞到民宅，酒測值0.86MG/L超標，警詢後以涉嫌公共危險罪移送偵辦。

▲彰化警逮捕酒駕男 。（圖／警方提供）

▲酒駕男將車停在車道，竟呼呼大睡。（圖／警方提供）

事發於9月8日凌晨2時58分，警方接獲勤務指揮中心的指派，指稱一輛自小客車停在彰化市線東路與彰草路口路中，且已有一段時間並未移動，往來車輛紛紛閃避。彰化警分局莿桐派出所員警趕到現場後發現，該輛車上的陳男司機竟昏睡在駕駛座上。

▲彰化警逮捕酒駕男 。（圖／警方提供）

▲警不得已破窗，酒駕男還一臉茫然 。（圖／警方提供）

儘管員警多次試圖喚醒陳男，並拍打車窗，但他仍然沉睡。情況變得更加危險，當時的車輛位於十字路口，並有可能造成嚴重交通事故。員警不得不迅速決策，決定突破車窗控制車輛，這樣才能進一步控制現場情況。

未料，陳男突然醒來，但仍然在泥醉的狀況下，無法有效控制油門，該部自小客車開始緩慢向前移動並闖紅燈過路口，往前滑行約50公尺差點撞到一旁的民宅，警方在後方緊追不捨，才讓他停車。

▲彰化警逮捕酒駕男 。（圖／警方提供）

▲警追逐逮捕酒駕男 。（圖／警方提供）

在處理過程中，員警注意到陳男身上散發著濃厚的酒精氣味。警方立即對他進行酒精測試，結果顯示酒測值達到了0.86MG/L。基於這些發現，警方將陳男詢問筆錄後，以涉嫌公共危險罪移送偵辦。

此次事件彰化警方的迅速處理，避免了潛在的交通事故，同時該分局也強調了酒駕行為的危險性。呼籲所有駕駛者，在飲酒後絕對不要酒駕，以確保自己和他人的安全。

▲彰化警逮捕酒駕男 。（圖／警方提供）

▲警狂拍車窗也叫不醒酒駕男。（圖／警方提供）

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
摩洛哥慘況曝光！　全村人都在挖墳埋屍
快訊／基泰出現了！　提撥1億救災、付3年租金協助住戶租房
「30罐最愛」全被海關沒收！　天心尪在機場哭了
恐怖撞擊畫面曝！台南賓士失控飆撞電桿　2死3傷
鄭伊健現蹤日本好市多！　排隊結帳被拍　
大直雙號住戶開放取物！　單號居民想返家遭擋
午後大雷雨轟2地！　下波降雨加劇時間曝
快訊／「阿花」獲救影片曝光！　牠蓋毛巾窩懷裡秀秀嚇壞了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

噴漆怪客！永和4金融機構受害　ATM補摺機郵筒全遭殃

快訊／基隆河釣魚失蹤一夜！男卡下游石縫被尋獲「明顯死亡」

恐怖撞擊畫面曝！台南賓士疑大雨失控　路口飄移飆撞電桿2死3傷

休旅車三寶擋救護！「臨停國道內側」想嗆聲　國道警要開罰了

大直雙號住戶可取物！曝「內部無明顯龜裂」　單號居民想返家遭擋

台中男酒測值1.5！冤喊8年沒碰　被「95%酒精漱口水」害的

中原迎新宿營出事！噁心隊呼讓女學生崩潰　校方出面回應了

休旅車停路中駕駛睡死！警破窗叫人...他闖燈滑行50米險撞民宅

台南紅車詭停路中…女駕駛尬曝「車拋錨」　警冒雨推路邊

狂女超市偷東西誇張手法曝！竊物擺滿派出所桌子　民眾：以為在普渡

尪聽新生兒奶瓶要買8支？　打給媽求證：我只買1支XD

周曉涵代言9年笑：俗擱大碗！　認過主動的年紀「怕丟臉XD」

兩隻和尚鸚鵡隔牆叫囂！　凱克被包圍嚇到雙腿開開

王力宏重返小巨蛋喊回家了！　嘆「做過什麼看新聞才知道」

台北大直民宅塌陷！3辣妹發百份麵包送暖

酒駕撞網紅「車頭叼重機」狂冒白煙...沿路肇逃遭逮

嘉義2外包維修員卡電塔上！　1人疑觸電「掛8米」送醫不治

可愛爆擊！漫威「最Ｑ萌英雄回歸」　《我是格魯特2》一句台詞跑遍宇宙搗蛋

長髮妹失戀酒駕騎車遭攔　蹲地對警嗲喊：求求你啦

摩洛哥6.8強震！百年建築倒塌　已1037人亡...官員：還會增加_

噴漆怪客！永和4金融機構受害　ATM補摺機郵筒全遭殃

快訊／基隆河釣魚失蹤一夜！男卡下游石縫被尋獲「明顯死亡」

恐怖撞擊畫面曝！台南賓士疑大雨失控　路口飄移飆撞電桿2死3傷

休旅車三寶擋救護！「臨停國道內側」想嗆聲　國道警要開罰了

大直雙號住戶可取物！曝「內部無明顯龜裂」　單號居民想返家遭擋

台中男酒測值1.5！冤喊8年沒碰　被「95%酒精漱口水」害的

中原迎新宿營出事！噁心隊呼讓女學生崩潰　校方出面回應了

休旅車停路中駕駛睡死！警破窗叫人...他闖燈滑行50米險撞民宅

台南紅車詭停路中…女駕駛尬曝「車拋錨」　警冒雨推路邊

狂女超市偷東西誇張手法曝！竊物擺滿派出所桌子　民眾：以為在普渡

台南做工行善團用心「修理厝」　讓弱勢勞工免驚風雨大

證件拿出來！「1職業」住海生館一晚　免費暢玩海生館一整年

噴漆怪客！永和4金融機構受害　ATM補摺機郵筒全遭殃

政府發錢了！3萬元補貼「明天入帳」　5萬多人領得到

快訊／基隆河釣魚失蹤一夜！男卡下游石縫被尋獲「明顯死亡」

快訊／基泰出現了！與北市府3共識　提撥1億救災、付3年租金協助住戶租房

前員工曝肯德基「2經典」難忘！老饕也敲碗：停產後卻想起它

温昇豪《賽車老爸》催淚　「真實的父親是沒有劇本的」

「30罐最愛」全被海關沒收！他在機場哭了 天心：那是我先生

月薪3萬男猶豫「領完年終再轉職」　過來人曝實情：就是賭注

低胸大眼妹「建國高賣玉蘭花」網暴動！　本人是她！背後殘酷事實曝光

社會熱門新聞

台南賓士凌晨自撞5人傷　夫妻OHCA

中原宿營噁心隊呼讓女學生崩潰　校方出面回應了

丈夫與女活春宮　妻調監視器崩潰

即／台南賓士深夜自撞　前座夫妻傷重不治

泥醉妹搭小黃　到家遭陌生男開門載走撿屍

休旅車三寶擋救護車　竟臨停國道內側

多達20人涉案！　嘉義男欠5萬遭打死丟包

豐原客運左轉「撞死母子」　司機下場曝

超美秘書下班前腿軟倒地！竟是遭下藥

「跟著箭頭右轉」收1200罰單　男傻眼

即／《紅豆妹》警媽被查了　警將查明是否兼職

快訊／台南賓士凌晨自撞夾電桿5人傷

宜蘭海岸「無名白骨」真實身分曝光

即／通化街民宅火警！住戶爬到隔壁逃命　警消灌救中

更多熱門

相關新聞

台中男沒喝酒測卻破表　「這瓶」害的

台中男沒喝酒測卻破表　「這瓶」害的

台中市大甲警分局日前執行臨檢勤務，攔查到一名37歲林男，酒精感測器馬上發出紅光，經測量酒測值更是飆高到1.5mg/L，不過林男堅稱自己8年來滴酒未沾，警方也認為林男狀態不像酒駕，相當疑惑。林男想起，最近有使用漱口水，上頭標註含有95%酒精，才釀酒駕烏龍。

賞熱氣球煙火車突沒電卡路中　警雨中推車解圍

賞熱氣球煙火車突沒電卡路中　警雨中推車解圍

苑裡稻田彩繪主題「告別單身」　展期至11月

苑裡稻田彩繪主題「告別單身」　展期至11月

即／台南賓士深夜自撞　前座夫妻傷重不治

即／台南賓士深夜自撞　前座夫妻傷重不治

即／通化街民宅火警！住戶爬到隔壁逃命　警消灌救中

即／通化街民宅火警！住戶爬到隔壁逃命　警消灌救中

關鍵字：

酒駕彰化鹿港莿桐派出所影音

讀者迴響

熱門新聞

中原大學宿營「噁心隊呼」　她悔參加：很不舒服

倒數鬼門關！4生肖工作運超旺　屬馬「像是抽到上上籤」

快訊／秋涼！今晨低溫首跌破20℃　7縣市大雨

尼克妹日本受性騷「遭警方吃案」！委任律師才知傻眼真相

摩洛哥強震820死　山區災情嚴重搜救難

女嬰打點滴瞬間心跳停止！母：護士誤注射氯化鉀

即／強烈雷雨帶掃入台南！將有大雨、強陣風

害大直公寓倒塌「建商會幫蓋新的？」　律師4字回應

無毒教母「3不吃海鮮」原則曝！吃鮭魚1動作重金屬少40%

基泰合建意向書　律師：一定出問題

杭州亞運海報驚見「台灣是國家」

王力宏突五體投地下跪！　含淚喊話：我們重新開始吧

台南賓士凌晨自撞5人傷　夫妻OHCA

快訊／受困3天以上！「阿花」找到了

清潔工丟限量版鞋遭求償　不堪辱罵輕生

更多

最夯影音

更多
尪聽新生兒奶瓶要買8支？　打給媽求證：我只買1支XD

尪聽新生兒奶瓶要買8支？　打給媽求證：我只買1支XD
周曉涵代言9年笑：俗擱大碗！　認過主動的年紀「怕丟臉XD」

周曉涵代言9年笑：俗擱大碗！　認過主動的年紀「怕丟臉XD」

兩隻和尚鸚鵡隔牆叫囂！　凱克被包圍嚇到雙腿開開

兩隻和尚鸚鵡隔牆叫囂！　凱克被包圍嚇到雙腿開開

王力宏重返小巨蛋喊回家了！　嘆「做過什麼看新聞才知道」

王力宏重返小巨蛋喊回家了！　嘆「做過什麼看新聞才知道」

台北大直民宅塌陷！3辣妹發百份麵包送暖

台北大直民宅塌陷！3辣妹發百份麵包送暖

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

獨家線上線下網紅造星開班

獨家線上線下網紅造星開班

「網紅培訓一條龍」！東森造星計畫全面啟動！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面