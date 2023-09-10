休旅車停路中駕駛睡死！警破窗叫人...他闖燈滑行50米險撞民宅

記者唐詠絮／彰化報導

鹿港鎮1名37歲陳姓男子，8日深夜在家中喝啤酒後、又到彰化市找朋友開懷暢飲，開車返家時酩酊大醉將車就停在路中間，警方據報前往時，狂拍車窗也叫不醒，只能破窗，聽到重擊的聲響，陳男終於醒了，但一臉茫然任由車闖紅燈往前滑行約50公尺，差點撞到民宅，酒測值0.86MG/L超標，警詢後以涉嫌公共危險罪移送偵辦。

▲酒駕男將車停在車道，竟呼呼大睡。（圖／警方提供）

事發於9月8日凌晨2時58分，警方接獲勤務指揮中心的指派，指稱一輛自小客車停在彰化市線東路與彰草路口路中，且已有一段時間並未移動，往來車輛紛紛閃避。彰化警分局莿桐派出所員警趕到現場後發現，該輛車上的陳男司機竟昏睡在駕駛座上。

▲警不得已破窗，酒駕男還一臉茫然 。（圖／警方提供）

儘管員警多次試圖喚醒陳男，並拍打車窗，但他仍然沉睡。情況變得更加危險，當時的車輛位於十字路口，並有可能造成嚴重交通事故。員警不得不迅速決策，決定突破車窗控制車輛，這樣才能進一步控制現場情況。

未料，陳男突然醒來，但仍然在泥醉的狀況下，無法有效控制油門，該部自小客車開始緩慢向前移動並闖紅燈過路口，往前滑行約50公尺差點撞到一旁的民宅，警方在後方緊追不捨，才讓他停車。

▲警追逐逮捕酒駕男 。（圖／警方提供）

在處理過程中，員警注意到陳男身上散發著濃厚的酒精氣味。警方立即對他進行酒精測試，結果顯示酒測值達到了0.86MG/L。基於這些發現，警方將陳男詢問筆錄後，以涉嫌公共危險罪移送偵辦。

此次事件彰化警方的迅速處理，避免了潛在的交通事故，同時該分局也強調了酒駕行為的危險性。呼籲所有駕駛者，在飲酒後絕對不要酒駕，以確保自己和他人的安全。

▲警狂拍車窗也叫不醒酒駕男。（圖／警方提供）

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。