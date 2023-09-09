王鴻薇遭嗆「不管基泰工安事件」　他揭重點轟：民進黨邏輯壞掉了

▲基泰大直街工安意外，鄰棟民宅地基下陷。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／台北報導

台北市中山區大直7日晚發生民宅傾斜、陷落的重大工安事件，不過，綠營則認為，國民黨立委王鴻薇曾收基泰建設30萬元的政治獻金，因此王不敢關心基泰建設。對此，國民黨桃園市議員詹江村不滿表示，受災的住戶跟一般的民眾一樣，認為「找跟蔣萬安同黨的沒用」，於是他們才會找了民進黨的陳怡君，「民進黨是不是邏輯壞掉了」。

基泰建設疑因施工不慎，7日釀成台北市大直一處公寓塌陷，綠營質疑，住戶早就向台北市政府陳情，但該選區的王鴻薇之前卻不聞不問，還收受基泰30萬元政治獻金。

詹江村則說，民進黨是不是邏輯壞掉了，說王鴻薇因為收獻金，所以沒有關心基泰案，那中山大同區的民進黨議員，王世堅、顏若芳，事發前關心了什麼？還是說王世堅、顏若芳不用建商捐，自己就自動會配合建商嗎？

「其實事實很清楚，受災的住戶跟一般的民眾一樣，認為『找跟蔣萬安同黨的沒用』，於是他們才會找了民進黨的陳怡君」。詹江村表示，所以王鴻薇沒有接到陳情很正常，反而是其他民進黨的議員，包括去年選立委的吳怡農、現在選立委的謝佩芬，為什麼住戶想來想去，都想不到他們？

詹江村進一步說明，目前台北市、新北市的鄰損爭議協調規則，都只是要求建方去勘查，市府不介入，而桃園市是「建方、受損戶會同市府人員勘查」。基隆市是「主管建築機關召集承造人、起造人、監造人會同勘查」，台北、新北的法規，可能都有要檢討之處。

「住戶認為市長是國民黨，陳情就要找民進黨，或許國民黨自己也有要檢討的地方」，詹江村認為，不能讓民眾覺得，同黨的一定會互相護航，不要去跟民進黨比爛。應該建立起民眾，對同黨民意代表的信心，以後市長是國民黨，民眾依然會找國民黨的議員來監督市府，那國民黨就有希望了。