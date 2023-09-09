朱立倫「大直工安壓不過進口蛋」　他傻眼：乾脆說蔣萬安是綠營臥底

▲基泰建設大直街94巷工安意外，鄰棟民宅地基下陷。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

台北市大直區發生建案工地下陷的重大工安事故，造成鄰近民宅嚴重龜裂下陷。國民黨主席朱立倫今（9日）受訪時，被問到是否擔心進口蛋爭議被壓過去？朱表示，超思進口雞蛋疑案要被壓過很難。民進黨立委林俊憲批評，這什麼鬼話？是誰給建商合格公文、對住戶陳情充耳不聞、這時候捅這麼大簍子？乾脆說蔣萬安是民進黨臥底，故意不處理陳情轉移輿論注意力？

對於朱立倫說法，林俊憲表示，自己發現在某些國民黨朋友的眼中，民進黨幾乎成了宇宙間無所不知無所不能的強大存在，一切事情背後都有「民進黨的陰謀」，有時連外國政府媒體都要聽民進黨指示行動，「大直房屋下陷這麼嚴重的事情可以這樣類比？你想過受災戶的心情嗎？」

林俊憲建議朱立倫，問題還是要從源頭找起，是誰對住戶數個月的陳情充耳不聞？「是誰給建商一切合格的免責公文？又是誰在您苦心探索蛋的多元宇宙時捅出這麼大的簍子？答案出來了，原來是蔣市長！建議主席嚴查！」

林俊憲批評，國民黨在野那麼久，還搞不清楚到底什麼叫真正的「監督」，亂打一些毫無邏輯的議題，久而久之可信度就被自己敗光了，「民眾也懶得看你們又在鬧什麼，這就是狼來了的故事，我想這才是朱主席真正感到力不從心的原因。」

林俊憲感嘆，繼續放任某些不分區議員或是台北選出的南部立委亂放砲，這是必然結果，看你們困在「蛋的多元宇宙」裡倒也很開心，那就請繼續吧，千萬不要停。