出席宗教後援會　賴清德喊眾神護台灣：讓我高票當選、立委過半

▲賴清德今（9）日出席「北區宗教賴清德後援會成立大會」。（圖／賴清德競選辦公室提供，下同）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨總統候選人賴清德近期啟動陸戰行程，今（9日）出席4個後援會成立，在「北區宗教賴清德後援會成立大會」中，賴清德致詞時表示，出席這場後援會與別場有一個不同地方，就是「我們有眾神保佑，要眾神護台灣，讓我高票當選、立委過半。」賴也暗酸中國，表示「隔壁把神明請去廁所」，至今仍迫害宗教，包括天主教、基督教都遇到困難。

北區宗教賴清德後援會成立大會成立，現場除了佛教、道教、基督教等不同宗教團體到場，北部佛教賴清德後援會理事長釋大慧、台北市宗教賴清德後援會召集人廖武治、內政部長林右昌也上台致詞，國策顧問范振修、童永也到場相挺，現場湧入超過2000位宮廟幹部。

賴清德表示，宗教後援會成立跟其他後援會有著不一樣意義，這次選舉眾神護台灣，俗話說「萬事需要神保佑，也需要人打拚」，這場選舉，不只是關係到台灣未來，也影響未來民主體制是否能延續，也關係到未來的人民幸福，所以這次一定要團結讓眾神出來護台灣。

賴清德表示，台灣是個移民社會，但不論先來後到、不分族群，只要認同台灣就是台灣人，團體都有自己的信仰，包含道教、佛教、天主教、基督教、一貫道等，每個宗教都是勸人為善，也都是人民心裡的依靠；每個宗教也都是公益的化身，幫忙辛苦家庭以及困苦家庭的孩子教育等等，在台灣民主過程中不斷出力，這些都是台灣民主最大力量，共同來守護台灣。

賴清德提到，守護台灣最重要就是主權，顧台灣主權就是顧人民的所有權，有主權才有民主，而民主就是人民作主，有民主才有自由，也才有宗教自由，眾神讓台灣有主權有自由，也因為宗教的自由，才能讓眾神繼續保佑台灣。

賴清德說，台灣宗教現在是公益的化身，在做善事同時，政府同樣有責任， 蔡政府這幾年，「長照2.0」 照顧65歲以上老人，為了減輕年輕家庭負擔也提出「0-6歲國家一起養」，托育也提供補助，但要是民眾支持，他將推出，「長照3.0」以及「0-6歲國家一起養」升級版，提供更完善補助讓更多老人以及家庭都能受到政府照顧，甚至教育上也推出「公私立大學政府補貼計畫」，讓每個年輕人都能夠不因家庭環境，可以受到良好教育，就跟各宗教在台灣做的事一樣。

賴清德表示，根據人權組織「自由之家」評比，台灣的民主自由分數94分，全球第18在亞洲僅次於日本，台灣宗教自由更是100分，這就是我們台灣人民共同努力的結果。賴清德表示，我們要團結起來，勇敢堅強在民主道路上，讓國家穩定，人民更幸福，也讓宗教自由，繼續勇敢向前。