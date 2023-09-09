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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

侯友宜拋「有感老人政策」再訪南投　秀抓龍功力讓阿嬤直喊：很會

▲國民黨總統參選人侯友宜赴南投縣與銀髮族互動、說明長者照顧政策。（圖／記者高堂堯攝，下同）

▲國民黨總統參選人侯友宜（中）赴南投縣與銀髮族互動、說明長者照顧政策。（圖／記者高堂堯攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

2024年總統大選明年1月登場，《美麗島電子報》最新民調顯示若為賴、侯、柯「三腳督」，民進黨賴清德持續領先，國民黨侯友宜則超車民眾黨柯文哲躍升第二；侯友宜認為是因為提出有感政見，特別是老人健保補助、廢除巴氏量表等長者照顧政策，並表示將結合所有力量促成政黨輪替、平息民怨。

《美麗島電子報》於8日公布最新總統大選追蹤民調，三大黨「三腳督」結果為賴清德以38.8％領先，侯友宜以21.0％再次超車柯文哲居次，柯文哲則以18.4％落居墊底；與《美麗島電子報》上次民調相比，侯友宜增加1.4％，也突破2字頭大關。

▲國民黨總統參選人侯友宜赴南投縣與銀髮族互動、說明長者照顧政策。（圖／記者高堂堯攝）

侯友宜今天上午赴南投縣參訪，於知名鳳梨酥微熱山丘本店接受媒體聯訪，對民調超車柯文哲一事，他表示候選人最重要的是要拿出魄力、提出人民有感的好政見，解決人民現階段的痛苦，這才是應該有的態度，像他最近提出的老人健保、巴氏量表、癌症基金，甚至觀光政見，民進黨就馬上跟進。

▲國民黨總統參選人侯友宜赴南投縣與銀髮族互動、說明長者照顧政策。（圖／記者高堂堯攝）

現場媒體問及是否藍白合的時機已到？侯友宜表示身為國民黨提名的總統參選人，一定會結合所有的力量，讓做得不好又弊案連連、人民已無法忍受的民進黨被政黨輪替，「侯友宜來做、魄力解決，讓民怨可以平息」。

▲國民黨總統參選人侯友宜赴南投縣與銀髮族互動、說明長者照顧政策。（圖／記者高堂堯攝）

而華山基金會剛好於現場舉辦銀髮族活動，侯友宜熱情地與長輩們握手寒暄致意，上台致詞前還順手幫一位正在表演國樂的阿嬤按摩肩膀；他說對於長輩還有很多相關照顧政策，在新北市就推了1000多個里里銀髮俱樂部，幫助長輩維持健康，也很喜歡幫長輩按摩，隨即問接受「服務」的阿嬤：「幫你按摩開心、舒服嗎？」阿嬤笑著回答：「感恩、謝謝，很會喔！好舒服！」

侯友宜說，前陣子在鄉下走訪時，了解鄉村有鄉村的艱苦之處，長輩們都老了，不能只在都市照顧好長輩，其他縣市也該被公平對待，所以他才推出政策：綜合所得稅20%以下者，老人健保全額補助、去醫療院所看病免費，「將近有400多萬人、包括在座各位都會受惠」，引起一陣歡呼和掌聲；侯表示其實很多長輩繳不起保費，都是年輕人在繳，也是減輕他們的負擔，讓南投縣、其他各縣市長輩都可以在地安養，在故鄉快樂生活。

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